Engin, Dilan Polat ve ailesine Daltonlar mı saldırdı? Son dakika! Can Polat cinayetini Daltonlar mı yaptı, neden?

Son dakika gelişmesiyle birlikte Can Polat cinayetine ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Dilan Polat ve ailesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen olayda, Daltonlar suç örgütünün adı yeniden tartışılmaya başlandı. Cinayetin arkasında kim var, saldırının nedeni neydi ve soruşturmada hangi detaylar ortaya çıktı? Kamuoyunun merak ettiği soruların yanıtları araştırılıyor. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

DİLAN POLAT VE AİLESİNE DALTONLAR MI SALDIRDI?

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından Daltonlar çetesine bağlı hesaplar, çete lideri Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir'in resmini paylaşmaya başladı. Paylaşımlarda Dilan Polat'ın şarkısının çaldığı görüldü.

POLAT ÇİFTİNİN KORUMASI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

İzmir'in Çeşme ilçesinde Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında kaldıkları otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Engin Polat'ın kuzeni olan, aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat (37), silahlı saldırıda ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polat'ın katil zanlısı ise kaçarak izini kaybettirdi. Olayın ardından 23 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. 23 yaşındaki şüphelinin silahıyla yakalandığı öğrenildi.

DALTONLAR'DAN PAYLAŞIMLAR GECİKMEDİ

Cinayetin ardından Daltonlar çetesine bağlı hesaplar Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir'in resmini koyup Dilan Polat'ın şarkısı ile paylaşım yapmaya başladı. Aylar önce Dilan Polat'ın Alper isimli korumasını da Ümraniye'deki hastanede vurduklarında benzer paylaşımlar yapmışlardı.