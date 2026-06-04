Haberler

Engin, Dilan Polat ve ailesine Daltonlar mı saldırdı? Son dakika! Can Polat cinayetini Daltonlar mı yaptı, neden?

Engin, Dilan Polat ve ailesine Daltonlar mı saldırdı? Son dakika! Can Polat cinayetini Daltonlar mı yaptı, neden?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dilan Polat ve ailesinin adının karıştığı son olay Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Can Polat’ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada ve kamuoyunda gözler bir kez daha Daltonlar suç örgütüne çevrildi. Peki, Dilan Polat ve ailesine Daltonlar mı saldırdı? Can Polat cinayetini Daltonlar mı yaptı, neden?

Son dakika gelişmesiyle birlikte Can Polat cinayetine ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Dilan Polat ve ailesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen olayda, Daltonlar suç örgütünün adı yeniden tartışılmaya başlandı. Cinayetin arkasında kim var, saldırının nedeni neydi ve soruşturmada hangi detaylar ortaya çıktı? Kamuoyunun merak ettiği soruların yanıtları araştırılıyor. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

DİLAN POLAT VE AİLESİNE DALTONLAR MI SALDIRDI?

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından Daltonlar çetesine bağlı hesaplar, çete lideri Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir'in resmini paylaşmaya başladı. Paylaşımlarda Dilan Polat'ın şarkısının çaldığı görüldü.

POLAT ÇİFTİNİN KORUMASI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

İzmir'in Çeşme ilçesinde Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında kaldıkları otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Engin Polat'ın kuzeni olan, aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat (37), silahlı saldırıda ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polat'ın katil zanlısı ise kaçarak izini kaybettirdi. Olayın ardından 23 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. 23 yaşındaki şüphelinin silahıyla yakalandığı öğrenildi.

DALTONLAR'DAN PAYLAŞIMLAR GECİKMEDİ

Cinayetin ardından Daltonlar çetesine bağlı hesaplar Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir'in resmini koyup Dilan Polat'ın şarkısı ile paylaşım yapmaya başladı. Aylar önce Dilan Polat'ın Alper isimli korumasını da Ümraniye'deki hastanede vurduklarında benzer paylaşımlar yapmışlardı.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Bahçeli'den Özel için sert sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olabilir

Bahçeli'den Özel'e zehir zemberek sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi...
Dervişoğlu'ndan Özel'e açık çağrı: Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım

Özgür Özel'e bir partiden açık çağrı var: Gelin safları sıklaştıralım
Almanya tarihinde bir ilk: BM Güvenlik Konseyi'ne giremedi

Ülke tarihinin en büyük hezimeti! Gazze faturası ağır oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga

Yer: Türkiye! Görüntülerdekiler ise Türk değil
Piyasalar ateşkesi fiyatladı, altın yükseldi

Beklenen haber geldi, piyasalarda dengeler değişti
'Taşacak Bu Deniz' setinden aşk üçgeni çıktı

Ünlü dizinin setinden aşk üçgeni çıktı! Eski nişanlıdan jet açıklama
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş

Kanlı saldırıda yeni detaylar! Cinayeti adım adım planlamış
Şanlıurfa'da silahlı kavga! Anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

Silahlı kavganın ortasında kalan anne öldü, oğlu yaralandı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü

Ukrayna'daki askeri kayıp ortaya çıktı! Doğruysa Putin için facia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha