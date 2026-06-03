Dilan Polat saldırıya mı uğradı, ne açıklama yaptı, sağlık durumu nasıl? SON DAKİKA! Can Polat'a ne oldu?

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin Alaçatı’da bulunduğu sırada yaşandığı öne sürülen silahlı saldırı iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olayla ilgili paylaşılan görüntülerde Dilan Polat’ın panik içinde yardım çağrısında bulunduğu anlar dikkat çekerken, “Can Polat’ı vurdular” sözleriyle yaptığı açıklama gündem oldu. Saldırının detaylarına ve olayın gerçek boyutuna ilişkin resmi bir doğrulama bulunmazken, sağlık durumu ve yaşananların arka planı merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DİLAN POLAT SALDIRIYA MI UĞRADI?

Sosyal medyada yayılan iddialara göre, tatil için Alaçatı'da bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çifti silahlı saldırı paniği yaşadı. Ancak paylaşılan bilgilerde saldırının doğrudan Dilan Polat'a yönelik olduğuna dair kesinleşmiş bir bilgi yer almadı. Olayın ardından yayılan görüntülerde Dilan Polat'ın gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunduğu görüldü. Dilan Polat, videolarda "Ne olur polis gelsin, ambulans gelsin. Can Polat'ı vurdular" ifadelerini kullanarak yaşanan panik anlarını paylaştı.

DİLAN POLAT'A KİM SALDIRDI?

Olayla ilgili sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atılsa da saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Bazı paylaşımlarda saldırganın 20'li yaşlarda bir erkek olduğu öne sürülürken, bu bilgi henüz doğrulanmadı. Olayın detaylarına ilişkin resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

CAN POLAT'A NE OLDU?

İddialara göre Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yakın çevresinde bulunan ve korumalığını yaptığı belirtilen Can Polat silahlı saldırıda yaralandı. Olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiği, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Can Polat'ın ameliyata alındığı öne sürüldü. Sosyal medyada Can Polat'ın hayatını kaybettiğine yönelik paylaşımlar yapılsa da söz konusu iddiaların ardından bazı paylaşımlar silindi ve Can Polat'ın ameliyatta olduğu bilgisi paylaşıldı. Sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

OLAY NEDİR?

Alaçatı'da meydana geldiği öne sürülen olay, Dilan Polat'ın sosyal medyada paylaştığı yardım çağrısı görüntüleriyle gündeme geldi. Görüntülerde büyük panik yaşayan Dilan Polat, Can Polat'ın vurulduğunu söyleyerek polis ve ambulans çağrısında bulundu. Daha sonra sosyal medyada Can Polat'ın hastaneye kaldırıldığı, ameliyata alındığı ve sağlık durumunun yakından takip edildiği yönünde paylaşımlar yapıldı. Olayın nasıl gerçekleştiği, saldırının nedeni ve sorumlularına ilişkin resmi makamların yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.