19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrasında adayların sonuç heyecanı başladı. Ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine taşımak isteyen adayların katıldığı sınavın ardından gözler ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. Adaylar, sınavda elde edecekleri sayısal ve sözel puanların ardından tercih sürecine ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman açıklanacak 2026? DGS sonuçları erken açıklanır mı? Detaylar...

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı.

ÖSYM'nin 2026 sınav ve sonuç açıklama takvimine göre 2026-DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü açıklanacak. ÖSYM'nin DGS sınav sayfasında da sınav tarihi 19 Temmuz 2026, sonuç tarihi ise 13 Ağustos 2026 olarak belirtiliyor.

Dolayısıyla adayların DGS sonuçları için takip etmesi gereken resmi tarih 13 Ağustos 2026 olarak duyuruldu. Sonuçların açıklanmasının ardından adayların sınav performanslarıyla ilgili puan bilgileri erişime açılacak.

ÖSYM tarafından 19 Temmuz'da uygulanan sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u da aynı gün yayımlandı. Adaylar, sınav sorularının tamamına ise belirlenen süre içerisinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebildi.

DGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

2026 DGS sonuçları için ÖSYM tarafından açıklanan resmi tarih 13 Ağustos 2026. Mevcut resmi takvimde sonuç tarihi bu şekilde belirtiliyor.

Bu nedenle DGS sonuçlarının daha erken açıklanıp açıklanmayacağı konusunda, ÖSYM tarafından ayrıca bir duyuru yapılmadığı sürece resmi takvimde yer alan 13 Ağustos 2026 tarihi esas alınıyor.

Adayların sonuçlarla ilgili gelişmeleri ÖSYM'nin resmi duyuruları üzerinden takip etmesi gerekiyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adayların sınavdan elde ettikleri puanlar erişime açılacak.

2026 DGS sonuç tarihi, ÖSYM'nin güncel sınav bilgilerinde de 13 Ağustos 2026 olarak gösteriliyor.

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların elde ettikleri puanlar, ön lisans eğitimlerinden lisans eğitimine geçiş sürecinde takip edecekleri aşama açısından önem taşıyacak.