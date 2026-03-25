Türkiye magazin ve moda dünyasında adından sıkça söz ettiren Didem Soydan, son günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Peki, Didem Soydan neden gözaltına alındı? Didem Soydan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

DİDEM SOYDAN NEDEN GÖZALTIYA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Didem Soydan hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği iddia edilmektedir.

Bu kapsamda, Didem Soydan ile birlikte birçok ünlü isim de gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında Fikret Orman, Güzide Duran, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Onur Talay ve Mustafa Tari gibi isimler bulunuyor.

DIDEM SOYDAN KİMDİR?

Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul'da doğmuş ve moda dünyasında önemli bir kariyere sahip bir isimdir. Anne tarafından Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, baba tarafından ise Arnavutluk kökenli bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.

Üniversite yıllarında Diesel mağazasında çalışırken, modacı Ümit Ünal tarafından keşfedilen Soydan, kısa süre sonra La Russie defilesinde podyuma çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Bu defile, kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu ve birçok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından beğenildi.

Modellik kariyerinde Türkiye'nin önde gelen tasarımcılarıyla çalışan Didem Soydan, İstanbul Fashion Week gibi büyük moda etkinliklerinde defilelerde sıkça tercih edilen modeller arasında yer aldı. Diesel mağazasında birlikte çalıştığı Umut Eker ile kariyerine başlaması da profesyonel gelişiminde etkili oldu.

DIDEM SOYDAN KAÇ YAŞINDA?

1984 doğumlu olan Didem Soydan, 2026 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

DIDEM SOYDAN NERELİ?

Didem Soydan, İstanbul doğumludur. Ailesi göçmen kökenlidir; anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, baba tarafı ise Arnavutluk'tan Türkiye'ye göç etmiş bir aileye mensuptur.

DIDEM SOYDAN NE İŞ YAPIYOR?

Didem Soydan, modellik kariyerine odaklanmasının yanı sıra dizi ve klip projelerinde de rol aldı.

2012 yılından itibaren televizyon dizilerinde rol almaya başladı.

5 Şubat 2015'te Cem Adrian'ın "Siyah Bir Veda Öpücüğü" albümünde yer alan "Yalnızlık" şarkısının klibinde rol aldı.

2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide başrolleri Özge Özpirinçci, Buğra Gülsoy ve Mert Öcal ile paylaştı.

Uluslararası başarı hedefleyen Soydan, Temmuz 2016'da New York'taki bir modellik ajansıyla anlaşarak ABD'de kariyerine devam etmeye başladı. Ayrıca, 1 Nisan 2014'te İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show'da podyuma çıkan ilk Türk manken olarak tarihe geçti.