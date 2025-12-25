Didem Dayıcıoğlu kimdir? Necip Memili'nin eşi Didem Dayıcıoğlu kaç yaşında, nereli?

Didem Dayıcıoğlu, son dönemde ünlü oyuncu Necip Memili ile olan evliliğiyle gündeme geldi. Sosyal medyada ve magazin sayfalarında adından söz ettiren Dayıcıoğlu, kariyerinden özel hayatına kadar merak edilen pek çok detayla araştırılıyor. Hayatı ve başarılarıyla ilgili bilgiler, takipçileri tarafından merakla takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DİDEM DAYICIOĞLU KİMDİR?

Didem Dayıcıoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra dizi ve filmlerde sanat yönetmeni asistanlığı yaparak kariyerine adım atmıştır. Dijital yayıncılıkla başlayan editörlük deneyimi, Vogue dergisinin internet sitesinde devam etmiş ve 2013 yılından bu yana Vogue Türkiye'de mücevher ve saat editörlüğü görevini sürdürmektedir.

DİDEM DAYICIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Didem Dayıcıoğlu'nun doğum yılı metinde belirtilmemiştir; bu nedenle kesin yaşı bilinmemektedir.

DİDEM DAYICIOĞLU NERELİ?

Didem Dayıcıoğlu'nun doğum yeri metinde verilmemiştir.

DİDEM DAYICIOĞLU'NUN KARİYERİ

Didem Dayıcıoğlu, sinema ve televizyon alanındaki eğitimini tamamladıktan sonra sanat yönetmeni asistanlığı yapmış, ardından dijital medya ve dergi editörlüğü alanında çalışmıştır. 2013'ten itibaren Vogue Türkiye'de mücevher ve saat editörlüğü görevini sürdürmekte ve sektörde tanınan bir isim olarak kariyerine devam etmektedir.