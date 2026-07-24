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Didem Arslan Show TV'den ayrıldı mı, neden ayrıldı? Didem Arslan hangi kanala geçti?

Didem Arslan Show TV'den ayrıldı mı, neden ayrıldı? Didem Arslan hangi kanala geçti?
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Didem Arslan Yılmaz'ın Show TV'den ayrılması televizyon dünyasında büyük yankı uyandırdı. Uzun yıllardır gündüz kuşağında izleyiciyle buluşan deneyimli sunucunun yeni sezonda hangi kanalda yer alacağı merak edilirken, ayrılık kararının nedeni ve yeni adresi de netlik kazandı. Peki, Didem Arslan Show TV'den ayrıldı mı, neden ayrıldı? Didem Arslan hangi kanala geçti?

Televizyon ekranlarının deneyimli isimlerinden Didem Arslan Yılmaz'ın kariyerine ilişkin yaşanan son gelişmeler gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Show TV ile yollarını ayıran başarılı sunucunun yeni yayın dönemindeki adresi ve ayrılık sürecine ilişkin detaylar araştırılıyor. Didem Arslan Show TV'den ayrıldı mı, neden ayrıldı? Didem Arslan hangi kanala geçti? İşte kamuoyunda merak edilen soruların yanıtları...

DİDEM ARSLAN SHOW TV'DEN AYRILDI MI?

Evet. Didem Arslan Yılmaz, Show TV ekranlarında altı yıl boyunca sunduğu "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programının ardından kanalla yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından deneyimli sunucunun yeni sezonda hangi kanalda yer alacağı merak edilirken, Star TV ile anlaşmaya vardığı açıklandı.

DİDEM ARSLAN SHOW TV'DEN NEDEN AYRILDI?

Metinde yer alan bilgilere göre, Didem Arslan Yılmaz'ın Show TV'den ayrılığı, RTÜK'ün gündüz kuşağı programlarına ilişkin aldığı yeni kararların ardından gerçekleşti. Ayrılığın nedenine ilişkin resmi bir açıklama veya farklı bir gerekçe paylaşılmazken, sunucunun yeni yayın dönemi için Star TV ile anlaşma sağladığı belirtildi.

DİDEM ARSLAN HANGİ KANALA GEÇTİ?

Didem Arslan Yılmaz, yeni yayın döneminde Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Global Yapım imzası taşıyacak yeni programını öğleden sonra kuşağında sunacak olan Yılmaz'ın programı, "Nur Viral ile Sen İstersen" programının ardından başlayacak ve ana haber bülteni öncesinde yayınlanacak.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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