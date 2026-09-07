DGS TERCİH SONUÇ EKRANI (osym.gov.tr) DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? DGS tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

2026 DGS tercih sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine tamamlamak isteyen adaylar, tercih işlemlerinin ardından gözlerini ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme sonuçları açıklamasına çevirdi. Bu kapsamda DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, DGS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? ve sonuçların nereden sorgulanacağı merak ediliyor.

DGS TERCİH SONUÇ EKRANI (osym.gov.tr)

2026 DGS tercih sonuçları açıklandığında adayların yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden görüntülemesi bekleniyor. ÖSYM'nin sonuç açıklama sisteminde 2026-DGS sınav sonuçlarının 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklandığı görülüyor. Ancak 7 Eylül 2026 itibarıyla 2026 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin resmi sonuç kaydı bulunmuyor.

Bu nedenle adayların, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını kontrol etmek için ÖSYM'nin resmi sonuç ekranını takip etmesi gerekiyor.

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DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 DGS tercih sonuçları için henüz ÖSYM tarafından kesin bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle sonuçların açıklanacağı tarih konusunda resmi olarak kesinleşmiş bir gün bulunmuyor.

Geçtiğimiz yıl 28 Ağustos-4 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025-DGS'nin yerleştirme sonuçları 8 Eylül 2025 tarihinde açıklanmıştı. ÖSYM, 2025-DGS yerleştirme sonuçlarının 8 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren erişime açıldığını duyurmuştu.

Bu geçmiş yıl verisi doğrultusunda 2026 DGS tercih sonuçlarının da 7-11 Eylül tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor. Ancak bu tarih aralığı bir tahmin niteliğinde olup ÖSYM'nin resmi açıklaması olarak değerlendirilmemeli.

DGS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

DGS tercih sonuçlarının bugün açıklanıp açıklanmayacağı adayların gündemindeki başlıklardan biri. 7 Eylül 2026 itibarıyla ÖSYM'nin resmi sonuç sisteminde 2026 DGS yerleştirme sonuçları açıklanmış görünmüyor.

Geçtiğimiz yıl DGS yerleştirme sonuçlarının 8 Eylül'de açıklanmış olması nedeniyle 2026 sonuçları için de 7-11 Eylül tarihleri arasında açıklama yapılması bekleniyor. Kesin tarih ise ÖSYM tarafından duyurulacak.

DGS TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN NASIL BAKILIR?

DGS yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

Adayların sonuç ekranında T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak yerleştirme sonucunu görüntülemesi mümkün olacak. ÖSYM, 2025-DGS yerleştirme sonuçlarının da sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebileceğini duyurmuştu.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar ÖSYM'nin resmi sonuç ekranına girerek DGS yerleştirme durumlarını kontrol edebilecek.