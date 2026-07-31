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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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DGS sonuçları için geri sayım sürerken, binlerce aday "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının 13 Ağustos 2026 Perşembe günü erişime açılması bekleniyor. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi ve AİS uygulaması üzerinden sorgulayabilecek.

Ön lisans eğitimini lisans programına tamamlamak isteyen adayların katıldığı DGS'nin ardından sonuç tarihi en çok araştırılan konular arasında yer aldı. "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını merak eden adaylar, ÖSYM tarafından duyurulan resmi takvimi yakından takip ediyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci de başlayacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ön lisans eğitimini lisans programına tamamlamak isteyen binlerce aday, ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihine odaklanmış durumda. "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "DGS tercihleri ne zaman başlayacak?" soruları ise arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimi doğrultusunda DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşirken, adaylar sonuç ekranının erişime açılmasını bekliyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih süreci için de gözler ÖSYM'den gelecek resmi duyuruya çevrilecek.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü ilan edilecek.

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında adayların puanları, başarı sıralamaları ve değerlendirme bilgileri yer alacak.

DGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

DGS sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav sonuç belgelerine ulaşabilecek. Sonuçlar yalnızca dijital ortamda yayımlanacak ve adaylara ayrıca basılı belge gönderilmeyecek.

DGS TERCİH TARİHLERİ BELLİ Mİ?

2026 DGS tercih tarihleri henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin sonuçları ilan etmesinin ardından tercih takviminin de kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Tercih sürecinin başlamasıyla birlikte ÖSYM, 2026-DGS Tercih Kılavuzu'nu yayımlayacak. Kılavuzda üniversitelerin kontenjanları, taban puan bilgileri, başvuru koşulları ve tercih işlemlerine ilişkin tüm ayrıntılar yer alacak.

DGS TERCİH SÜRECİNDE ADAYLARI NELER BEKLİYOR?

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, başarı sıralamaları ve puanlarına göre tercih listelerini oluşturacak. Tercihler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Adayların tercih kılavuzunda yer alan kontenjan, özel koşullar ve yerleştirme esaslarını dikkatle inceleyerek işlemlerini tamamlamaları önem taşıyor. Böylece ön lisans mezunları, lisans eğitimlerine geçiş yapabilmek için tercih sürecini resmi takvim doğrultusunda tamamlayabilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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