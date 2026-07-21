DGS SONUÇLARI 2026: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 DGS sonuç tarihi belli oldu mu?

Ön lisans eğitimlerini lisans programına tamamlamak isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrasında gözler sonuç tarihine çevrildi. Tercih sürecini doğrudan etkileyecek puanların açıklanmasını bekleyen binlerce aday, Ösym'nin yayımladığı sınav takvimini yakından takip ediyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar puanlarını, başarı sıralamalarını ve tercih sürecine ilişkin hazırlıklarını netleştirebilecek. Peki, 2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nasıl sorgulanacak? İşte Ösym'nin açıkladığı resmi takvim doğrultusunda merak edilen tüm ayrıntılar...

DGS SONUÇLARI 2026

2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın tamamlanmasının ardından adayların gündeminde sonuç tarihi yer alıyor. Ön lisans mezunları ile mezun olabilecek durumda bulunan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için büyük önem taşıyan DGS sonuçları, ÖSYM tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda erişime açılacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan resmi sınav takvimine göre 2026 DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü adayların erişimine sunulacak.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar;

DGS sayısal puanlarını,

DGS sözel puanlarını,

DGS eşit ağırlık puanlarını,

Başarı bilgilerini

ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

Adayların sonuçların açıklanacağı gün yoğunluk yaşanabileceğini göz önünde bulundurarak işlemlerini yalnızca ÖSYM'nin resmi platformları üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor.

2026 DGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Evet. ÖSYM'nin kamuoyuyla paylaştığı 2026 Sınav Takvimi kapsamında DGS sonuç tarihi netleşti.

Resmi takvime göre;

DGS Sonuç Açıklama Tarihi: 13 Ağustos 2026 Perşembe

ÖSYM tarafından duyurulan takvim doğrultusunda sonuçların belirtilen tarihte açıklanması planlanıyor. Adayların sonuç tarihiyle ilgili güncel gelişmeleri yalnızca ÖSYM'nin resmi duyuruları üzerinden takip etmeleri önem taşıyor.

2026 DGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2026 DGS sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sonuçlarına iki farklı resmi kanal üzerinden ulaşabilecek.

ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr)

ÖSYM Mobil Uygulaması

Adaylar sisteme T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM Aday Şifreleri ile giriş yaparak sonuç belgelerini görüntüleyebilecek.

Sonuç ekranında adayların;

DGS puan bilgileri,

Başarı bilgileri,

Sonuç belgesi yer alacak. Ayrıca adaylar aynı ekran üzerinden başarı sıralamalarına da erişebilecek.

ÖSYM tarafından sonuçlar yalnızca elektronik ortamda açıklanacak olup, adaylara ayrıca basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek.

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercih sürecine ilişkin tarih ve kılavuz ise ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak. Adayların tercih işlemlerini gerçekleştirmeden önce yayımlanacak resmi tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekiyor.