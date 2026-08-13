DGS SONUÇ EKRANI (ais.osym.gov.tr) 2026 DGS sonuçlarına nereden nasıl bakılır? DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026 DGS sonuçları için adayların gözü ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrildi. 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması beklenen DGS sonuçlarının ardından adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin elektronik sonuç ekranı üzerinden sorgulayabilecek. Peki, DGS sonuçlarına nereden nasıl bakılır? DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Detaylar...

DGS SONUÇ EKRANI (ais.osym.gov.tr)

2026 Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) katılan adayların sonuç heyecanı bugün sona erecek. ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçların erişime açılmasının ardından sınav sonuçlarını ÖSYM’nin elektronik sonuç sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

DGS sonuç ekranına ulaşmak isteyen adayların ÖSYM’nin resmi sistemlerini takip etmesi gerekiyor. Sonuçlar açıklandığında adaylar, sınav performanslarını ve puan bilgilerini elektronik ortamda görüntüleyebilecek.

DGS, ön lisans eğitimini lisans düzeyinde sürdürmek isteyen adaylar açısından önemli bir aşama olarak öne çıkıyor. 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından gözler ÖSYM tarafından yapılacak sonuç duyurusuna çevrildi. ÖSYM takviminde sonuç tarihi 13 Ağustos 2026 olarak yer alıyor.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 DGS sonuçlarının 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM’nin resmi sınav takviminde 2026-DGS için sonuç tarihi 13 Ağustos 2026 olarak duyuruldu.

Adayların merak ettiği konuların başında sonuçların hangi saatte erişime açılacağı geliyor. Ancak verilen bilgilere göre sonuçların açıklanacağı saat konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle adayların ÖSYM’nin resmi internet sitesi ve sonuç sistemindeki duyuruları takip etmesi gerekiyor.

2026-DGS, ÖSYM takvimine göre 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulandı. Sınavın ardından değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçların elektronik ortamda adayların erişimine sunulması planlandı.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, DGS kapsamında elde ettikleri sonuçları kontrol edebilecek. Sonuç sürecinin tamamlanmasının ardından ise DGS tercih sürecine ilişkin gelişmelerin takip edilmesi gerekecek. ÖSYM’nin mevcut takviminde 2026-DGS için tercih tarihleri henüz belirtilmiş değil.

DGS SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

DGS sonuçları, ÖSYM’nin elektronik sonuç sistemi üzerinden sorgulanacak. Adayların sonuçlarını görüntüleyebilmek için ÖSYM’nin resmi sonuç ekranına giriş yapmaları gerekiyor.

Sonuç sorgulama işlemi sırasında adaylardan T.C. kimlik numarası ve aday şifresi istenecek. Bilgilerini doğru şekilde giren adaylar, sonuçları erişime açıldığında sınav sonuç ekranına ulaşabilecek.

Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden de ÖSYM tarafından sunulan sınav işlemleri takip edilebiliyor. ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden giriş işlemleri e-Devlet seçeneğiyle de gerçekleştirilebiliyor.

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların öncelikle ÖSYM tarafından yayımlanan resmi sonuç duyurusunu kontrol etmesi önem taşıyor. Ardından sonuç ekranına giriş yapılarak sınav sonucu görüntülenebilecek.

DGS sonuç sorgulama adımları:

ÖSYM’nin resmi sonuç sistemine girilir.

DGS sonuç ekranı açılır.

T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılır.

2026-DGS sınav sonucu görüntülenir.

ÖSYM’nin resmi takviminde 2026-DGS’nin sınav tarihi 19 Temmuz 2026, sonuç tarihi ise 13 Ağustos 2026 olarak yer alıyor.