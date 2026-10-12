Haberler

DGS ek tercih ne zaman 2026? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih tarihi belli oldu mu?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DGS ek tercih ne zaman 2026? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih tarihi belli oldu mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercih takvimine çevrildi. İlk yerleştirmede üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ÖSYM'den gelecek ek tercih tarihleri açıklamasını bekliyor. Peki, DGS ek tercih ne zaman 2026? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih tarihi belli oldu mu? Detaylar haberimizde.

2026 DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, ilk yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar ek tercih takvimine odaklandı. Boş kontenjanlar için gerçekleştirilecek ek yerleştirme sürecinde gözler Ösym'den gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Peki, 2026 DGS ek tercih tarihleri belli oldu mu? Detaylar...

2026 DGS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 DGS ek tercih işlemlerinin başlayacağı tarih henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt sürecinin eylül ayının son haftasında tamamlanmasıyla birlikte, boş kalan kontenjanlara ilişkin verilerin toplanması bekleniyor.

Üniversiteler, kayıt yaptırmayan öğrencilerin sayılarını Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) iletiyor. YÖK tarafından derlenen verilerin ÖSYM'ye aktarılmasının ardından ek yerleştirme sürecine ilişkin takvimin netleşmesi bekleniyor.

2026 DGS ek tercihlerinin ekim ayının üçüncü veya son haftasında başlaması öngörülüyor. Ancak bu tarih aralığı resmi olarak açıklanmış değil. Ek tercih başvurularının başlangıç tarihi ve başvuru koşulları, ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyla belli olacak.

Adayların ek tercih sürecine ilişkin gelişmeleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden takip etmesi gerekiyor. Tarihler açıklandığında ek yerleştirme takvimi ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar da duyurulacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Sevim Emre ile Petek Dinçöz’ün pazar pozunda filtre başrolde

Pazar buluşmasından geriye bol filtreli bir fotoğraf kaldı
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor

A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
Hülya Avşar’ın videosuna Erkan Petekkaya’dan bomba yorum: Bir canlı ama yürüyemiyor

Erkan Petekkaya'dan Avşar'a: Bir canlı ama yürüyemiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni

Koca koca adamların yaptığına bakın
KYK burs ve kredi başvuruları başladı! Son gün 16 Ekim

KYK burs ve kredi başvuruları başladı
Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler

Seyir halindeki otobüste yürekleri ağza getiren görüntü
Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var

Otostop yapan başörtülü kadının görüntüsüne tepki yağıyor

8 gündür kayıp olarak aranan 19 yaşındaki gençten acı haber! Son görüntüleri ortaya çıktı

Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! Son anları ortaya çıktı
Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor

Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor
Antalya’da botoks alarmı! 16 kişi hastanelik oldu, 3'ü yoğun bakıma alındı

Kırışıklıklardan kurtulayım derken canlarından olacaklardı