DGS ek tercih ne zaman 2026? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih tarihi belli oldu mu?

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2026 DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, ilk yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar ek tercih takvimine odaklandı. Boş kontenjanlar için gerçekleştirilecek ek yerleştirme sürecinde gözler Ösym'den gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Peki, 2026 DGS ek tercih tarihleri belli oldu mu? Detaylar...

2026 DGS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 DGS ek tercih işlemlerinin başlayacağı tarih henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt sürecinin eylül ayının son haftasında tamamlanmasıyla birlikte, boş kalan kontenjanlara ilişkin verilerin toplanması bekleniyor.

Üniversiteler, kayıt yaptırmayan öğrencilerin sayılarını Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) iletiyor. YÖK tarafından derlenen verilerin ÖSYM'ye aktarılmasının ardından ek yerleştirme sürecine ilişkin takvimin netleşmesi bekleniyor.

2026 DGS ek tercihlerinin ekim ayının üçüncü veya son haftasında başlaması öngörülüyor. Ancak bu tarih aralığı resmi olarak açıklanmış değil. Ek tercih başvurularının başlangıç tarihi ve başvuru koşulları, ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyla belli olacak.

Adayların ek tercih sürecine ilişkin gelişmeleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden takip etmesi gerekiyor. Tarihler açıklandığında ek yerleştirme takvimi ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar da duyurulacak.