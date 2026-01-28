Devrim Özkan kimdir, Devrim Özkan kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

Türk televizyon dünyasının son yıllarda parlayan genç oyuncularından Devrim Özkan, yer aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiriyor. Güzelliği, doğal oyunculuğu ve güçlü ekran enerjisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özkan hakkında "Devrim Özkan kimdir?", "kaç yaşında?", "nereli?", "evli mi, bekar mı?" gibi sorular Google'da yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Devrim Özkan'ın hayatı ve kariyerine dair tüm merak edilenler…

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Devrim Özkan, 2 Eylül 1998 tarihinde Muğla'da dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını Ege Bölgesi'nde geçiren oyuncu, özellikle Milas ve Bodrum'da büyüdü. Ailesiyle birlikte sade ve huzurlu bir yaşam süren Özkan, küçük yaşlardan itibaren sanata ve spora ilgi duydu.

Oyunculuk kariyerinden önce profesyonel olarak judo sporu ile ilgilenen Devrim Özkan, bir dönem milli sporcu olarak da müsabakalara katıldı. Disiplinli spor geçmişi, onun sahne ve kamera önündeki duruşuna da önemli katkı sağladı.

Eğitim hayatına Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde başlayan Özkan, oyunculuk hayallerini gerçekleştirmek için eğitimini yarıda bırakarak İstanbul'a taşındı. Burada aldığı oyunculuk eğitimleriyle kariyerine profesyonel bir yön verdi.

OYUNCULUK KARİYERİ VE YER ALDIĞI DİZİLER

Devrim Özkan, televizyon dünyasına ilk adımını 2017 yılında "Rüya" dizisiyle attı. Bu projede sergilediği performans, yapımcıların ve izleyicilerin dikkatini çekti. Aynı yıl rol aldığı "Vatanım Sensin" dizisiyle kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

Başarılı oyuncunun yer aldığı bazı diziler şunlardır:

• Rüya

• Vatanım Sensin

• Vuslat

• Ramo

• Ex Aşkım

• Gelsin Hayat Bildiği Gibi

• Ne Gemiler Yaktım

Özellikle "Ramo" ve "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizilerindeki karakterleriyle geniş kitlelerce tanınan Devrim Özkan, dram ağırlıklı rollerdeki başarısıyla öne çıktı. Duyguyu izleyiciye geçirebilme yeteneği, onu yaşıtlarından ayıran önemli özelliklerden biri olarak görülüyor.

DEVRİM ÖZKAN KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Başarılı oyuncu Devrim Özkan, 1998 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Doğma büyüme Muğlalı olan Özkan, Ege kültürünün sıcaklığını ve doğallığını hem özel hayatında hem de ekran performansında yansıtmaktadır.

DEVRİM ÖZKAN EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Devrim Özkan'ın özel hayatı da hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Güncel ve bilinen bilgilere göre Devrim Özkan evli değildir. Oyuncunun resmi olarak duyurulmuş bir evliliği bulunmamaktadır ve bekar olduğu bilinmektedir.

Zaman zaman magazin basınında adı farklı isimlerle anılsa da, Devrim Özkan özel yaşamını göz önünde yaşamamayı tercih eden isimler arasında yer alıyor. Röportajlarında genellikle kariyerine odaklandığını ve işine öncelik verdiğini dile getiriyor.

SOSYAL MEDYA VE POPÜLERLİĞİ

Devrim Özkan, sosyal medyada da oldukça aktif bir isimdir. Instagram başta olmak üzere dijital platformlarda milyonlara ulaşan paylaşımlarıyla dikkat çekmektedir. Doğal pozları, set arkası paylaşımları ve günlük hayatından kesitler, özellikle genç takipçiler tarafından yoğun ilgi görmektedir.

GENEL DEĞERLENDİRME

Genç yaşına rağmen önemli projelerde yer almayı başaran Devrim Özkan, Türk dizi sektörünün yükselen yıldızları arasında gösteriliyor. Disiplinli geçmişi, yeteneği ve istikrarlı kariyer planlamasıyla önümüzdeki yıllarda adından çok daha fazla söz ettirmesi bekleniyor.