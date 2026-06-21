Devesi Çalınan Bedevi sorusu ne? TYT 2026 Türkçe hikayesi ve cevabı nedir?

Tyt 2026 Türkçe testinde sorulan “Devesi çalınan Bedevi” sorusu, sınava katılan adayların en çok konuştuğu paragraf sorularından biri haline geldi. Anlamaya dayalı hikâye sorusu olarak dikkat çeken bu soru, hem içeriği hem de verdiği mesajla tartışma oluştururken öğrenciler doğru cevabı öğrenmek için araştırmalara başladı.

DEVESİ ÇALINAN BEDEVİ HİKAYESİ NE ANLATIYOR? TYT 2026 TÜRKÇE SORUSUNUN DETAYLARI VE CEVABI

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında uygulanan TYT Türkçe testinde yer alan “Devesi çalınan Bedevi” sorusu, sınav sonrası en çok konuşulan paragraf sorularından biri oldu. Hikâye temelli soru, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken adaylar hem metnin anlamını hem de doğru cevabı araştırmaya başladı.

DEVESİ ÇALINAN BEDEVİ HİKAYESİ NEDİR?

TYT 2026 Türkçe testinde adaylara yöneltilen “Devesi çalınan Bedevi” sorusu, çölde geçen ve insanlık, iyilik ve güven temalarını işleyen kısa bir hikâyeye dayanıyordu. Hikâyede, çölde yolculuk yapan bir bedevinin susuzluktan ölmek üzere olan bir adama yardım etmesi anlatılıyor.

Bedevi, bitkin haldeki bu kişiye su vererek hayatını kurtarıyor. Ancak iyileşen adamın aslında bir hırsız olduğu ortaya çıkıyor. Hırsız, fırsatını bulur bulmaz bedevinin devesini alarak kaçıyor.

BEDEVİNİN VERDİĞİ İNSANLIK DERSİ

Hikâyenin en dikkat çekici kısmı, bedevinin hırsıza söylediği sözler oluyor. Devesinin çalınmasına rağmen bedevi, hırsızdan olayı kimseye anlatmamasını istiyor. Bunun nedeni ise bireysel kayıptan çok toplumsal sonuçları düşünmesi.

Bedevi, bu olayın yayılması halinde insanların çölde yardıma muhtaç birini gördüğünde bile güvenemeyeceğini, iyilik yapmaktan çekineceğini ve toplumsal güvenin zarar göreceğini vurguluyor. Bu yönüyle hikâye, insanlık ve güven teması üzerinden güçlü bir mesaj içeriyor.

HİKAYENİN VERDİĞİ ANA FİKİR

Soru, adayların hikâyenin ana düşüncesini kavrayıp kavrayamadığını ölçmeyi amaçladı. Metnin temel mesajı; bireysel bir kötülüğün toplumdaki iyilik, güven ve yardımlaşma duygusunu zedeleme ihtimali üzerine kuruldu.

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