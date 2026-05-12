İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazası kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan iş kadını Derya Üzüm, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Umut Ç., çıkarıldığı mahkemece “taksirle öldürme” suçundan tutuklandı. Peki, Derya Üzüm neden öldü? İş kadını Derya Üzüm kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Detayalar...

DERYA ÜZÜM NEDEN ÖLDÜ?

9 Mayıs Cumartesi günü saat 21.15 sıralarında meydana gelen olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, akaryakıt istasyonundan caddeye doğru manevra yapan otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan Derya Üzüm’e çarptığı anlar yer aldı.

İstanbul Göktürk’te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Derya Üzüm, çarpmanın etkisiyle yere düşerek başını asfalta çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Üzüm, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Derya Üzüm’ün yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, trafik ekipleri de resmi tutanak tuttu.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Umut Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından “taksirle öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İŞ KADINI DERYA ÜZÜM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Göktürk’te yaşanan trafik kazasının ardından hayatını kaybeden Derya Üzüm’ün kim olduğu da merak konusu oldu. Edinilen bilgilere göre Derya Üzüm 46 yaşındaydı ve iş dünyasında faaliyet gösteriyordu.

Hayatını kaybeden Üzüm için Fatih Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ailesi, yakınları, akrabaları ve çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Derya Üzüm’ün naaşı Bahçeköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

DERYA ÜZÜM NE İŞ YAPIYOR?

Derya Üzüm’ün iş dünyasında faaliyet gösteren bir iş kadını olduğu bilgisi paylaşılırken, yürüttüğü ticari faaliyetlere ilişkin resmi makamlar tarafından detaylı bir açıklama yapılmadı.

Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda Derya Üzüm’ün İstanbul’da iş hayatını sürdüren isimlerden biri olduğu öğrenildi. Olay sonrası sosyal medyada ve çeşitli platformlarda çok sayıda taziye mesajı paylaşılırken, kazaya ilişkin adli süreç devam ediyor.