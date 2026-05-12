Derya Pınar Ak kimdir? Derya Pınar Ak kaç yaşında, nereli?

Genç yaşına rağmen yer aldığı projelerle dikkatleri üzerine çeken Derya Pınar Ak, son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında gösteriliyor. Hem dijital platformlarda hem de televizyon dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren Derya Pınar Ak hakkında “kaç yaşında, nereli ve hangi yapımlarda rol aldı?” soruları sosyal medyada sıkça araştırılıyor. Peki, Derya Pınar Ak kimdir? Derya Pınar Ak kaç yaşında, nereli?

DERYA PINAR AK KİMDİR?

Derya Pınar Ak, Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Ak, televizyon, dijital platform ve sinema projelerinde yer alarak dikkat çekmiştir. Başarılı performansları ve ekran enerjisiyle son yılların öne çıkan genç oyuncuları arasında gösterilmektedir.

DERYA PINAR AK KAÇ YAŞINDA?

Derya Pınar Ak, 7 Ağustos 2003 doğumludur ve 22 yaşındadır.

DERYA PINAR AK NERELİ?

Derya Pınar Ak, İstanbul doğumludur.

DERYA PINAR AK’IN KARİYERİ

Derya Pınar Ak, oyunculuğa 2018 yılında Ceylan Özgün Çelik’in “Cadı Üçlemesi 13+” projesinde yer alarak başlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini kısa filmde yaşayan Ak, daha sonra televizyon ve dijital platform projelerinde rol almaya devam etmiştir. 2020 yılında “Hükümsüz” dizisinde İnci Sefer karakterini canlandırmış, ardından “Uzak Şehrin Masalı” dizisinde Nisa Tekçe rolüyle ekranlara gelmiştir. 2022 yılında “Sevmek Zamanı” dizisinde Çiğdem karakterine hayat veren oyuncu, dijital platform dizisi “Prens”te Prenses Hasharia rolüyle dikkat çekmiştir. Sinema alanında ise Selcen Ergun’un yönettiği “Kar ve Ayı” filminde başrol İmre karakterini canlandırmıştır. Son olarak “Adım Farah” dizisinde Gönül Koşaner karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır.

