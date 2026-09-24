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Ders süreleri kısaldı mı, dersler 30 dakika mı oldu? Yeni eğitim döneminde ders saatleriyle ilgili gündeme gelen iddiaların ardından öğrenciler ve veliler konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, ders süreleri gerçekten 30 dakikaya mı indirildi, mevcut ders saatlerinde değişiklik yapıldı mı?

DERSLER 30 DAKİKA MI OLDU? MEB'DEN DERS SÜRELERİYLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Dersler 30 dakika mı oldu, ders süreleri kısaldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin gönderdiği yeni yazı, bazı resmi okullarda ders saatlerinin süresine yönelik önemli bir düzenlemeyi gündeme getirdi. Buna göre belirli şartları taşıyan okullarda 40 dakika olan bir ders saati, ihtiyaç halinde 30 dakikaya kadar indirilebilecek. Ancak uygulama tüm okullarda geçerli olmayacak.

DERS SÜRELERİ 30 DAKİKAYA KADAR DÜŞÜRÜLEBİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı, “İkili Eğitimde Ders Saati Süreleri” konulu yazıyı 81 il valiliğine gönderdi. Bakan Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan ve 9 Eylül 2026 tarihli yazıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılında belirli koşullara sahip resmi okullarda ders sürelerinin yeniden düzenlenmesine imkan tanındı.

Mevcut uygulamada ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında bir ders saati 40 dakika olarak uygulanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte ise kapsam dahilindeki okullarda ders süresi 40 dakikadan 30 dakikaya kadar indirilebilecek.

30 DAKİKALIK DERS UYGULAMASI TÜM OKULLARI KAPSAMIYOR

MEB'in düzenlemesi, Türkiye'deki tüm okullarda derslerin 30 dakika olacağı anlamına gelmiyor. Uygulama yalnızca belirli fiziki şartlar ve eğitim ihtiyacı bulunan resmi okullar için geçerli olacak.

Buna göre yık-yap çalışmaları kapsamında başka bir okul binasına taşınan, güçlendirme nedeniyle farklı bir binada eğitim veren veya öğrenci yoğunluğu sebebiyle ikili eğitim yapan resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında söz konusu düzenlemeden yararlanılabilecek.

KARARI VALİLİKLER VERECEK

Ders sürelerinin 30 dakikaya indirilmesi otomatik olarak uygulanmayacak. Hangi okullarda ders saatlerinin kısaltılacağı, valiliklerin yapacağı planlamalar doğrultusunda belirlenecek.

Bu nedenle öğrencilerin eğitim gördüğü her okulda ders süresinin 30 dakikaya düşürülmesi söz konusu olmayacak. Uygulamanın hayata geçirilip geçirilmeyeceği, okulun fiziki koşulları ve ikili eğitim ihtiyacı gibi unsurlar dikkate alınarak planlanacak.

İKİLİ EĞİTİM YAPAN OKULLARDA UYGULANABİLECEK

Düzenlemenin özellikle öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapan okullarda günlük programın oluşturulmasına kolaylık sağlaması hedefleniyor. Aynı binanın sabahçı ve öğlenci öğrenciler tarafından kullanıldığı okullarda ders ve teneffüs saatlerinin planlanması, fiziki kapasite nedeniyle daha önemli hale geliyor.

İlköğretimde ikili eğitim yapılan okullarda teneffüsler için en az 10 dakika ayrılması gerektiği de mevcut düzenlemeler kapsamında belirtiliyor. Yeni uygulamayla birlikte, kapsam dahilindeki okullarda ders sürelerinin ihtiyaç doğrultusunda kısaltılabilmesinin önü açılmış oldu.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA GEÇERLİ OLACAK

MEB tarafından gönderilen yazıda söz konusu düzenlemenin 2026-2027 eğitim öğretim yılı için uygulanabileceği belirtildi. Uygulama, yalnızca yazıda belirtilen şartları taşıyan resmi okullarla sınırlı olacak.

Dolayısıyla “Dersler artık 30 dakika mı?” sorusunun yanıtı tüm öğrenciler açısından aynı değil. 40 dakikalık ders süresi genel olarak devam ederken, belirli koşulları taşıyan ve valilik planlaması kapsamında değerlendirilen okullarda dersler 30 dakikaya kadar indirilebilecek.