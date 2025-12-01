Haberler

Denizbank çöktü mü, mobil uygulama neden açılmıyor 1 Aralık Pazartesi?

Güncelleme:
DenizBank mobil uygulamasına erişemeyen birçok kullanıcı, arama motorlarında "DenizBank çöktü mü?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Sosyal medyada da konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapılırken, müşteriler "DenizBank mobilde sorun mu var, uygulama neden açılmıyor?" şeklindeki sorulara cevap arıyor.

Benzer şekilde, uygulamaya giriş yapamayan kullanıcılar "DenizBank mobil neden açılmıyor?" sorusuna çözüm aramak için internete yönelmiş durumda. Bazı müşteriler, bir süredir internet bankacılığı ve mobil şube üzerinden işlem yapamadıklarını dile getiriyor. Peki, DenizBank'ta bir erişim problemi mi yaşanıyor? Mobil uygulamada teknik bir aksaklık mı söz konusu?

DENİZBANK ÇÖKTÜ MÜ?

DenizBank mobil uygulamasında yaşanan erişim sıkıntıları, sosyal medyada kullanıcıların yoğun şikâyet paylaşımlarına neden oldu. Son 24 saat içinde uygulamayla ilgili pek çok hata bildirimi yapılırken, kullanıcılar yaşanan aksaklığın nedenini merak ediyor.

Hata raporu:

Denizbank çöktü mü, mobil uygulama neden açılmıyor 1 Aralık Pazartesi?


Bazı yorumlar:

  • "Denizbank çöktü herhalde mobil girişe girememenin başka açıklaması olamaz."
  • "Denizbank' girilmiyor. Sistem çöktü."
  • "DenizBank çöktü uygulama ve internet bankacılığı artı kredi kartları çalışmıyor"

DENİZBANK HAKKINDA KISA BİLGİ

Türkiye Denizciler Bankası, 1938 yılında gelişmekte olan denizcilik sektörüne finansman sağlamak amacıyla devlet bankası olarak kuruldu. 1992'de hükümetin bazı kamu bankalarını birleştirme kararıyla birlikte kurum Emlak Bankası çatısı altında birleşerek tüzel kişiliğini yitirdi.

1997'de DenizBank adı yeniden bankacılık lisansı kapsamında tanımlanarak özelleştirme sürecine alındı ve üç şubeyle birlikte satışa çıkarıldı. Lisansı Zorlu Holding, 70 milyon dolar karşılığında satın aldı ve aynı yılın Eylül ayında faaliyetler yeniden başladı. Yeni kurumsal yapılanma kapsamında şube sayısı artırılırken, büyüme süreci bazı bankaların şubelerinin devralınmasıyla desteklendi. Örneğin, 2002'de Tarişbank bünyeye katıldı. Bu dönemde DenizBank, Avusturya, Rusya ve KKTC'de bankalar kurarak ya da satın alarak uluslararası alana açıldı.

Ayrıca yatırım bankacılığı, leasing, faktöring gibi birçok finansal hizmeti portföyüne ekleyerek DenizBank Finansal Hizmetler Grubu adı altında geniş bir yapıya kavuştu. Bugün 13 grup şirketi ve 10 bini aşkın çalışanıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

2014 yılında bankanın net kârı 939 milyon TL olarak gerçekleşti.

22 Mayıs 2018'de ise DenizBank, 3.2 milyar dolar (14.6 milyar TL) karşılığında Emirates NBD tarafından satın alındı.

Osman DEMİR
