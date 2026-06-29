Deniz Undav hangi takımda oynuyor?

Avrupa futbolunda performansıyla dikkat çeken Deniz Undav’ın hangi takımda oynadığı ve güncel kulüp kariyeri merak ediliyor. Özellikle transfer dönemlerinde gündeme gelen yıldız oyuncunun son durumu, futbolseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

DENİZ UNDAV KİMDİR?

Deniz Undav, 19 Temmuz 1996’da Almanya’nın Varel kentinde doğmuş profesyonel futbolcudur. Santrfor mevkisinde görev yapan Undav, güçlü fiziği ve golcü kimliğiyle dikkat çeken bir forvet oyuncusu olarak öne çıkmaktadır.

DENİZ UNDAV HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Deniz Undav, Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart forması giymektedir. Kulübündeki performansıyla takımın hücum hattında önemli bir rol üstlenen oyuncu, attığı goller ve katkılarıyla dikkat çekmektedir.

DENİZ UNDAV MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Başarılı futbolcu aynı zamanda Almanya Milli Futbol Takımı’nda da forma giymektedir. Uluslararası arenada da görev alan Undav, milli takımda da hücum gücüyle katkı sağlamayı hedeflemektedir.

DENİZ UNDAV OYUN STİLİ

Santrfor pozisyonunda oynayan Deniz Undav, bitiriciliği, ceza sahası içindeki etkili pozisyon alışı ve fizik gücüyle tanınmaktadır. Hem kulüp hem de milli takım seviyesinde gösterdiği performansla Avrupa futbolunda takip edilen isimler arasında yer almaktadır.