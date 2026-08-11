Deniz Seki'ye ne oldu? Deniz Seki balkondan mı düştü, sağlık durumu nasıl?

Ünlü sanatçı Deniz Seki, gece saatlerinde Sarıyer Maden Mahallesi'ndeki evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Kedi ve köpeklerine mama vermek istediği sırada ayağının kayması sonucu yere düşen Seki, çalışma arkadaşının çağırdığı ambulansla Sarıyer'deki özel bir hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edilen Deniz Seki ameliyata alındı. Yaşanan kazanın ardından sanatçının sağlık durumu ve olayın nasıl gerçekleştiği merak konusu oldu.

DENİZ SEKİ'YE NE OLDU?

Deniz Seki, gece saatlerinde Sarıyer Maden Mahallesi'ndeki evinde kedi ve köpeklerine mama vermek istediği sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Edinilen bilgilere göre Seki'nin ayağı kaygan zeminde kaydı ve bunun sonucunda yere düştü.

Kazanın ardından evde bulunan çalışma arkadaşı tarafından ambulans çağrıldı. Deniz Seki, olayın hemen ardından Sarıyer'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tetkiklerde Seki'nin leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edildiği öğrenildi. Bunun üzerine sanatçı ameliyata alındı.

Yaşanan olayın ardından Deniz Seki'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılırken, ameliyatın başarılı geçtiği ve sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DENİZ SEKİ BALKONDAN MI DÜŞTÜ?

Deniz Seki'nin geçirdiği kazayla ilgili basına yansıyan bazı haberlerde sanatçının balkondan düştüğü yönünde iddialar yer aldı. Ancak yapılan açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamaya göre Deniz Seki, evinde kaygan zeminde ayağının kayması sonucu yere düştü. Dolayısıyla olayın balkondan düşme şeklinde gerçekleşmediği özellikle vurgulandı.

Deniz Seki'nin yaşadığı kazayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler aynen kullanıldı:

"Dün geceki konserinin ardından, evinde kedilerine ve köpeklerine mama vermek üzere bulunduğu sırada, kaygan zeminde ayağının kayması sonucu talihsiz bir şekilde düşen Deniz Seki evde bulunan çalışma arkadaşları tarafından ambulansla ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan kontrollerde, leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edilen Deniz Hanım, kısa süre içerisinde ameliyata alınmıştır. Çok şükür, ameliyatı başarılı geçmiş olup şu anda sağlık durumu gayet iyi ve dinlenmektedir.

BALKONDAN DÜŞTÜ İDDİASI YALANLANDI

Basına da yansıyan bu talihsiz kazayla ilgili, merak eden ve endişelenen herkesi doğru bilgilendirmek istedik. Özellikle bazı haberlerde yer alan, Deniz Hanım’ın balkondan aşağıya düştüğü yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kaza, evinde kaygan zeminde ayağının kayması sonucu gerçekleşmiştir. Deniz Hanım’ın sağlık durumu iyi olup, doktorları tarafından yakından takip edilmektedir. Arayan, soran, güzel dileklerini ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ederiz. Bir süre dinlenmesinin ardından, en kısa zamanda yeniden sahnede sevenleriyle buluşacaktır."

DENİZ SEKİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Deniz Seki'nin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, sanatçının ameliyatının başarılı geçtiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hastanede gerçekleştirilen kontrollerde leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edilen Seki, kısa süre içerisinde ameliyata alındı. Açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği ve sanatçının şu anda dinlendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Deniz Seki'nin doktorları tarafından yakından takip edildiği ifade edildi. Sanatçının bir süre dinlenmesinin ardından yeniden sahnede sevenleriyle buluşmasının beklendiği aktarıldı.

Deniz Seki'nin yaşadığı kazanın ardından kamuoyunda oluşan "balkondan düştü" iddiası da aynı açıklamayla yalanlandı. Buna göre kazanın, sanatçının evinde kaygan zeminde ayağının kayması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklamada ayrıca kendisini merak eden, arayan ve güzel dileklerini ileten herkese teşekkür edildi.