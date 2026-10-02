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Deniz Öztarhan'ın cenazesine hangi ünlüler katıldı? Cenaze töreninde kimler vardı?

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Deniz Öztarhan'ın cenazesine hangi ünlüler katıldı? Cenaze töreninde kimler vardı?
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Deniz Öztarhan’ın cenaze törenine katılan ünlü isimler merak konusu oldu. 82 yaşında hayatını kaybeden Öztarhan, Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken sanat, iş ve cemiyet dünyasından birçok tanınmış isim törende yer aldı. “Deniz Öztarhan’ın cenazesine hangi ünlüler katıldı?” ve “Cenaze töreninde kimler vardı?” soruları araştırılıyor.

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Deniz Öztarhan’ın cenaze töreni, sanat ve iş dünyasından ünlü isimleri bir araya getirdi. Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen törenin ardından Öztarhan toprağa verilirken Beren Saat, Kenan Doğulu, Aras Bulut İynemli, Kaan Yıldırım, Barış Arduç ve Tolga Sarıtaş gibi isimlerin de cenazeye katıldığı belirtildi. Deniz Öztarhan’ın cenazesinde kimlerin olduğu ve törene katılan diğer ünlü isimler merak ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

DENİZ ÖZTARHAN ÖLDÜ MÜ?

82 yaşında hayatını kaybeden cemiyet hayatının tanınan ismi Deniz Öztarhan, Zincirlikuyu'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde sanat, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda tanınmış isim bir araya geldi.

CENAZE TÖRENİNE KİMLER KATILDI?

Vepa Şirketler Grubu'nun kurucusu Vedat Öztarhan'ın eşi Deniz Öztarhan, 82 yaşında hayatını kaybetti. Zincirlikuyu'da son yolculuğuna uğurlanan Öztarhan'ın cenaze törenine Beren Saat, Kenan Doğulu, Barış Arduç, Aras Bulut İynemli ve Gökhan Özoğuz'un da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

OĞULLARI TAZİYELERİ KABUL ETTİ

İkindi vakti kılınan cenaze namazı öncesinde Deniz Öztarhan'ın oğulları Önder ve Tuncer Öztarhan, camiye gelenlerin taziyelerini kabul etti. Öztarhan'ın cenazesi, namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SANAT VE CEMİYET DÜNYASINDAN ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Cenaze töreninde sanat, iş ve cemiyet dünyasının tanınmış isimleri bir araya geldi. Törene Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, Gökhan Özoğuz, Aras Bulut İynemli, Nazlı Çelik, Kaan Yıldırım, Barış Arduç, Can Bonomo, Beren Saat ve Kenan Doğulu, Nevra Serezli, Zehra Aslı Gümüşel ile Mehmet Ağar katıldı.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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