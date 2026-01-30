İstanbul Eyüpsultan'da yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Deniz İbişler, 24 Ocak Cumartesi akşamı babasıyla telefonda görüştükten sonra bir daha haber alınamadı. Arkadaşıyla Koşuyolu Kadıköy'de buluşan Deniz, metrobüsle Şişli Mecidiyeköy'e gidip evine ulaşmak için metroya bindi ancak daha sonra metro istasyonundan ayrıldı. Olay, sosyal medyada ve yerel basında büyük yankı uyandırdı. Peki, Deniz İbişler kimdir? Deniz İbişler bulundu mu? Detaylar haberimizde.

DENİZ İBİŞLER KİMDİR?

Deniz İbişler, İstanbul'da yaşayan 25 yaşındaki bir üniversite öğrencisiydi. Üsküdar Postanesinde kısa süre önce görüldüğü bilgisi alınan genç, yaz aylarında yurt dışına gidip çalıştıktan sonra geri dönmüş ve psikolojik olarak zor bir dönem geçirmişti.

Babasının verdiği bilgilere göre, Deniz'in okulunu uzatması ve yurt dışındaki beklentilerini karşılayamaması onun moralini olumsuz etkilemişti. Bu süreç, Deniz'in arkadaş çevresinin de dikkatini çekti; yakınları onun uykusuz ve oryantasyonunda sıkıntılar yaşadığını fark etti.

DENİZ İBİŞLER BULUNDU MU?

Maalesef günler süren aramanın ardından Deniz İbişler'den acı haber geldi. 25 Ocak gecesi saat 01.03'te Beşiktaş'ta bir kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Deniz'in denize atladığı belirlendi. Bu trajik gelişme, aileyi ve yakın çevresini derin üzüntüye boğdu.

Baba Yüksel İbişler, arama sürecinde olası her ihtimali değerlendirdiklerini belirterek, arkadaş çevresi ve aile olarak sürekli iletişim halinde olduklarını dile getirdi. Ancak son görüntüler, maalesef aramaların acı bir gerçekle sonuçlandığını ortaya koydu.

DENİZ İBİŞLER KAÇ YAŞINDA?

Deniz İbişler, 25 yaşındaydı ve üniversite eğitimine devam ediyordu.

SON DURUM VE AİLE AÇIKLAMALARI

Baba Yüksel İbişler, Deniz'in son günlerinde uykusuz ve dikkatinin dağınık olduğunu vurguladı. Arkadaşının ifadesine göre Deniz, metrobüsle evine giderken Mecidiyeköy aktarmasında metroya binmekten vazgeçmişti. Aile, her ihtimali değerlendirdiklerini ve yetkililerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

Ancak 25 Ocak gecesi Beşiktaş'ta yaşanan olay, ailenin ve arkadaş çevresinin büyük bir kayıp yaşamasına neden oldu.