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Deniz Gül neden yok sorusunun yanıtı teknik tercih. Galatasaray'ın genç golcüsü Deniz Gül, Aston Villa karşısında ilk 11'de yer almadı ve maça yedek kulübesinde başlayacak. Deniz Gül sakat ya da cezalı değil, maç kadrosunda bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, karşılaşmanın gidişatına göre genç oyuncuyu ikinci yarıda oyuna dahil etmesi bekleniyor.

DENİZ GÜL YEDEK Mİ?

Evet, Deniz Gül Aston Villa maçına yedek kulübesinde başlayacak. Genç forvet, maç kadrosunda yer alıyor ancak ilk 11'de forma giymeyecek. Okan Buruk'un, maçın ilerleyen dakikalarında hücum hattında değişikliğe gitmesi halinde Deniz Gül'e süre vermesi bekleniyor.

DENİZ GÜL KADRODA YOK MU?

Deniz Gül kadroda. Genç oyuncu, Galatasaray'ın Aston Villa maçı kadrosunda bulunuyor ve maça yedek olarak başlayacak.

DENİZ GÜL SAKAT MI?

Hayır, Deniz Gül sakat değil. Genç forvetin ilk 11'de yer almaması sakatlıktan değil, teknik heyetin tercihinden kaynaklanıyor. Deniz Gül, Galatasaray'ın hafta sonu oynanan Samsunspor maçında ise ilk 11'de forma giymişti.

DENİZ GÜL CEZALI MI?

Hayır, Deniz Gül cezalı değil. Genç oyuncunun Aston Villa maçında forma giymesine engel bir durum bulunmuyor.

GALATASARAY'DA ASTON VİLLA MAÇI ÖNCESİ EKSİKLER

Galatasaray, Aston Villa karşısında sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Rafael Leao, Roland Sallai ve İsmail Jakobs'tan yararlanamayacak. Hücum hattında Osimhen ve Leao'nun yokluğunda Okan Buruk'un farklı bir tercih yapması dikkat çekiyor.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Aston Villa maçı bugün, 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 20.45'te RAMS Park'ta başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.