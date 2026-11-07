Deniz Gül neden yok, Galatasaray Amedspor maçında Deniz Gül sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda yok mu?

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Deniz Gül, Galatasaray Amedspor maçına yedek kulübesinde başladı. Genç forvetin herhangi bir sakatlığı ya da cezası bulunmuyor. İşte Deniz Gül'ün Amedspor maçındaki durumuna ilişkin bilinenler ve karşılaşmanın yayın bilgileri.

DENİZ GÜL NEDEN YOK?

Deniz Gül, Galatasaray Amedspor maçının ilk 11'inde yer almadı. Genç forvet, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Deniz Gül'ün ilk 11'de yer almaması, teknik direktör Okan Buruk'un tercihi doğrultusunda gerçekleşti.

DENİZ GÜL SAKAT MI?

Hayır, Deniz Gül'ün herhangi bir sakatlığı bulunmuyor. Genç oyuncu, maç kadrosunda yer alıyor.

DENİZ GÜL CEZALI MI?

Hayır, Deniz Gül cezalı değil. Genç forvetin Amedspor maçında forma giymesine engel bir durum bulunmuyor.