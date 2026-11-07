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Deniz Gül neden yok, Galatasaray Amedspor maçında Deniz Gül sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda yok mu?

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Deniz Gül neden yok, Galatasaray Amedspor maçında Deniz Gül sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda yok mu?
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, ikinci sıradaki Amedspor'u RAMS Park'ta ağırlıyor. Zirve yarışında kritik öneme sahip mücadelenin ilk 11'lerinin açıklanmasının ardından genç forvet Deniz Gül'ün başlangıç kadrosunda yer almaması dikkat çekti. Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle forvet hattında forma giymesi beklenen Deniz Gül'ün durumu taraftarlar tarafından merak edildi.

Deniz Gül, Galatasaray Amedspor maçına yedek kulübesinde başladı. Genç forvetin herhangi bir sakatlığı ya da cezası bulunmuyor. İşte Deniz Gül'ün Amedspor maçındaki durumuna ilişkin bilinenler ve karşılaşmanın yayın bilgileri.

DENİZ GÜL NEDEN YOK?

Deniz Gül, Galatasaray Amedspor maçının ilk 11'inde yer almadı. Genç forvet, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Deniz Gül'ün ilk 11'de yer almaması, teknik direktör Okan Buruk'un tercihi doğrultusunda gerçekleşti.

DENİZ GÜL SAKAT MI?

Hayır, Deniz Gül'ün herhangi bir sakatlığı bulunmuyor. Genç oyuncu, maç kadrosunda yer alıyor.

DENİZ GÜL CEZALI MI?

Hayır, Deniz Gül cezalı değil. Genç forvetin Amedspor maçında forma giymesine engel bir durum bulunmuyor.

DENİZ GÜL YEDEK Mİ?

Evet, Deniz Gül Galatasaray Amedspor maçına yedek başladı. Genç forvetin karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna girmesi bekleniyor.

DENİZ GÜL KADRODA YOK MU?

Deniz Gül, Galatasaray'ın Amedspor maçı kadrosunda yer alıyor. Genç oyuncu, yedekler arasında bulunuyor.

DENİZ GÜL MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet. Deniz Gül, A Milli Takım teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik kadroda yer aldı.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Galatasaray'da yıldız golcü Victor Osimhen, Stuttgart maçında sol dizinden sakatlandığı için artroskopik diz ameliyatı olacak ve Amedspor maçında forma giyemiyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören kaptan Abdülkerim Bardakcı da iki maçlık cezası nedeniyle karşılaşmada yer almıyor.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.00'da İstanbul'daki RAMS Park'ta başlıyor.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Amedspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maç, beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden de internetten izlenebiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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