Deniz Gül neden yok, Deniz Gül Türkiye Avustralya maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

A Milli Takım'ın Avustralya karşısındaki kadrosunda Deniz Gül'ün ilk 11'de bulunmaması futbolseverler arasında büyük merak uyandırdı. Son dönemin dikkat çeken isimlerinden olan genç oyuncunun maçta görev almamasının nedeni araştırılırken, taraftarlar Deniz Gül'ün sakatlık, ceza veya teknik direktör tercihi nedeniyle mi forma giymediğini öğrenmek istiyor. İşte Deniz Gül'ün Türkiye-Avustralya maçındaki son durumu hakkında merak edilenler.

DENIZ GÜL NEDEN YOK? DENIZ GÜL TÜRKİYE-AVUSTRALYA MAÇINDA SAKAT MI, CEZALI MI, YEDEK Mİ?

A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile karşı karşıya geldiği Dünya Kupası maçında Deniz Gül'ünilk 11'de yer almaması futbolseverlerin dikkatini çekti. Genç yıldızın neden sahada olmadığı merak edilirken, "Deniz Gül sakat mı, cezalı mı, yedek mi?" soruları gündeme geldi. Milli oyuncunun durumu hakkında detaylar netleşti.

DENIZ GÜL NEDEN YOK?

Türkiye'nin Avustralya ile oynadığı mücadelede Deniz Gül ilk 11'de tercih edilmedi. Genç futbolcunun kadroda yer almamasının nedeni sakatlık veya ceza değil, teknik direktörün maç planı doğrultusunda aldığı karar oldu.

DENIZ GÜL SAKAT MI?

Hayır, Deniz Gül'ün herhangi bir sakatlığı bulunmuyor. Milli futbolcunun sağlık durumunda forma giymesine engel olacak bir problem olmadığı öğrenildi.

DENIZ GÜL CEZALI MI?

Deniz Gül cezalı da değil. Genç oyuncunun kart cezası veya disiplin cezası nedeniyle kadro dışında kaldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor.

DENIZ GÜL YEDEK Mİ?

Evet, Deniz Gül Türkiye-Avustralya maçına yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör tercihi nedeniyle ilk 11'de yer almayan yıldız futbolcu, maçın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olabilecek isimler arasında bulunuyor.

TEKNİK DİREKTÖR TERCİHİ ÖN PLANA ÇIKTI

Deniz Gül'ün ilk 11'de olmaması taraftarlar arasında merak yaratırken, genç oyuncunun ne sakat ne de cezalı olduğu ortaya çıktı. Milli yıldız, teknik direktörün tercihine bağlı olarak karşılaşmaya yedek başladı ve maç içerisinde görev bekleyen isimler arasında yer aldı.