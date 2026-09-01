Deniz Gül kimdir, Deniz Gül kaç yaşında, nereli, Türk mü, aslen nereli, Deniz Gül yerli oyuncu statüsünde mi oynayacak?

Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Deniz Gül hakkında “Deniz Gül kaç yaşında, nereli?”, “Deniz Gül Türk mü, aslen nereli?” ve “Deniz Gül yerli oyuncu statüsünde mi oynayacak?” soruları gündemde. Genç futbolcunun Türkiye ile bağlantısı ve Galatasaray'daki statüsü, transferin ardından en çok merak edilen konular arasında bulunuyor.

DENİZ GÜL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ, TÜRK MÜ?

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Deniz Gül hakkında araştırmalar hız kazandı. Tam adı Deniz Daniel Gül olan genç futbolcu, 2 Temmuz 2004 tarihinde İsveç'in Stockholm kentinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 22 yaşında olan Deniz Gül, santrfor mevkisinde görev yapıyor. Porto forması giyen futbolcu, Türkiye A Milli Takımı'nı tercih ederek milli takım düzeyinde Türkiye adına mücadele ediyor.

DENİZ GÜL ASLEN NERELİ?

Deniz Gül, İsveç'in başkenti Stockholm doğumlu. Genç futbolcunun babası Türk, annesi ise İsveçli. Bu nedenle Deniz Gül'ün hem Türk hem de İsveç bağlantısı bulunuyor. FC Porto'nun oyuncu profilinde de futbolcunun Türk uyruklu olduğu belirtiliyor.

Deniz Gül futbol kariyerine İsveç'te Stuvsta IF altyapısında başladı. Ardından Segeltorps IF, IF Brommapojkarna, AIK ve FC Djursholm gibi kulüplerin altyapılarında forma giydi. 2021 yılında Hammarby altyapısına geçen Gül, burada gösterdiği performansla dikkat çekti.

DENİZ GÜL TÜRK MÜ?

Evet. Deniz Gül Türk milli takımını temsil eden bir futbolcudur. İsveç'te doğmasına rağmen Türk babası sayesinde Türkiye ile güçlü bir bağı bulunan genç oyuncu, daha önce İsveç'in alt yaş milli takımlarında forma giydi. Daha sonra milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı ve A Milli Takım kadrosunda yer aldı.

Oyuncu profillerinde Deniz Gül'ün Türkiye vatandaşlığının yanı sıra İsveç vatandaşlığına da sahip olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla Deniz Gül, İsveç doğumlu ve Türk kökenli bir futbolcu olarak kariyerini Türkiye Milli Takımı'nda sürdürüyor.

DENİZ GÜL YERLİ OYUNCU STATÜSÜNDE Mİ OYNAYACAK?

Deniz Gül'ün Galatasaray'a transfer olması halinde yerli oyuncu statüsüyle oynayıp oynamayacağı da taraftarların merak ettiği konular arasında bulunuyor. Deniz Gül'ün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunması ve A Milli Takım'da Türkiye adına forma giymesi, oyuncunun yerli statüsünde olmasını sağlıyor.

DENİZ GÜL HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

1,92 metre boyundaki Deniz Gül, ağırlıklı olarak santrfor pozisyonunda görev yapıyor. Sağ kanatta da oynayabilen genç futbolcu, fizik gücü ve ceza sahasındaki etkinliğiyle öne çıkıyor. Porto'nun resmi oyuncu profilinde de Gül, forvet olarak gösteriliyor.

DENİZ GÜL'ÜN KARİYERİ

Hammarby altyapısından yetişen Deniz Gül, profesyonel kariyerinin ardından 2024 yılında Porto'ya transfer oldu. Portekiz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşme imzalayan genç golcü, Porto formasıyla üst düzey futbol deneyimi kazandı.

Galatasaray'ın transferiyle birlikte Deniz Gül'ün kariyerinde yeni bir sayfa açılması bekleniyor. Genç yaşına rağmen İsveç ve Portekiz futbolunda deneyim kazanan Gül, Türkiye Milli Takımı'nda da forma giyerek Türk futbolunun önemli genç isimlerinden biri haline geldi.