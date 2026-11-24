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Deniz Gül gol izle, Deniz Gül'ün Aston Villa'ya attığı gol nereden izlenir soruları maçın hemen ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Galatasaray Aston Villa maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Deniz Gül'ün golü, maçın yayıncı kuruluşu TRT'nin resmi internet sitesi, tabii platformu ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntülerle izlenebiliyor.

DENİZ GÜL GOL İZLE

Galatasaray, Aston Villa karşısında Deniz Gül'ün golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası içinde fırsatçı kimliğiyle öne çıkan genç golcü, takımına üstünlüğü getiren golü attı. Deniz Gül'ün golünün ardından RAMS Park'ta büyük bir coşku yaşandı.

DENİZ GÜL'ÜN GOLÜ NEREDEN İZLENİR?

Deniz Gül'ün Aston Villa'ya attığı golün görüntüleri, karşılaşmanın Türkiye'deki yayıncısı TRT'nin resmi dijital platformları üzerinden izlenebiliyor. TRT Spor'un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları ile tabii platformu, maçın önemli anlarını ve gol görüntülerini izleyicilerle paylaşıyor. Maçın geniş özeti ise karşılaşmanın sona ermesinin ardından aynı platformlarda yer alacak.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Aston Villa maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyenler ise TRT'nin canlı yayın sayfasını ya da tabii uygulamasını kullanabiliyor.

DENİZ GÜL KİMDİR?

Deniz Gül, Galatasaray forması giyen milli futbolcu. Hücum hattında santrfor pozisyonunda görev yapan genç oyuncu, ceza sahası içindeki etkili oyunu ve gol sezgisiyle dikkat çekiyor. Deniz Gül, Aston Villa karşısında attığı golle Şampiyonlar Ligi'nde takımına önemli bir üstünlük kazandırdı.