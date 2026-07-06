Haberler

Deniz Göktaş tutuklandı mı, neden tutuklandı? Son dakika...

Deniz Göktaş tutuklandı mı, neden tutuklandı? Son dakika...
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Komedyen Deniz Göktaş hakkında yürütülen soruşturma kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelediği “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisinin ardından başlatılan süreçte gözaltına alınan Göktaş’ın tutuklanıp tutuklanmadığı ve neden soruşturma geçirdiği merak ediliyor. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayla ilgili “Deniz Göktaş tutuklandı mı?”, “Deniz Göktaş neden gözaltına alındı?” ve “Son durum ne?” soruları araştırılıyor.

Deniz Göktaş son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan ünlü komedyenin tutuklanıp tutuklanmadığı, hangi gerekçeyle işlem yapıldığı ve adli süreçte gelinen son nokta gündemdeki sıcaklığını koruyor. Deniz Göktaş tutuklandı mı, neden tutuklandı? İşte olayla ilgili merak edilen tüm detaylar…

DENİZ GÖKTAŞ KİMDİR?

Komedyen Deniz Göktaş, 'Ölü Deniz' gösterisi sonrası tutuklanarak Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne gönderildi.

NE AÇIKLAMA YAPTI?

Tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş, avukatı Cenk Yiğiter aracılığıyla cezaevinden ilk mesajını paylaştı. Moralinin yüksek olduğunu belirten Göktaş, "Keyfim çok yerinde, tahmin ettiğimden de iyiyim." derken, "Burada en büyük problemim Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi" sözleriyle espri yaptı. Göktaş'ın cezaevinde yeni bir podcast yazmaya başladığı da açıklandı.

YENİ PODCAST YAZMAYA BAŞLADI

Yiğiter, paylaşımında Deniz Göktaş'ın üretmeye devam ettiğini belirterek, komedyenin cezaevinde yeni bir podcast projesi üzerinde çalıştığını ifade etti.

Tutuklanmasının ardından ilk kez kamuoyuna mesaj gönderen Göktaş'ın moralinin yüksek olduğu ve çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım

Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan olay paylaşım
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek

Ankara sokaklarında ilk kez görücüye çıktı! TOGG'dan NATO sürprizi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 bin TL'lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL'lik klima faturası

2 bin TL'lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL'lik fatura
Maçın skorunu unutturan dans! İki taraftarın görüntüsü olay oldu

Maçın skorunu unutturan görüntü
Ekmekte yeni dönem! Büyük fırınlara düzenleme geliyor

Bakanlık düğmeye bastı! Ekmekte yeni dönem başlıyor
Hatay'da ağaca asılı halde cesedi bulunan şahsın kimliği belirlendi

Ağaca asılı halde bulunmuştu! Kimliği belli oldu
Gece yarısı Kiev'e füze yağdı! 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Gece yarısı başkente füze yağmuru
Skandal operasyonun ardından mesleği bitmişti! Evinin havuzunda ölü bulundu

Lüks evde sır ölüm! Geçmişindeki detay dikkat çekti
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar

Futbolcu cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar