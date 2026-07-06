Deniz Göktaş tutuklandı mı, neden tutuklandı? Son dakika...

Deniz Göktaş son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan ünlü komedyenin tutuklanıp tutuklanmadığı, hangi gerekçeyle işlem yapıldığı ve adli süreçte gelinen son nokta gündemdeki sıcaklığını koruyor. Deniz Göktaş tutuklandı mı, neden tutuklandı? İşte olayla ilgili merak edilen tüm detaylar…

DENİZ GÖKTAŞ KİMDİR?

Komedyen Deniz Göktaş, 'Ölü Deniz' gösterisi sonrası tutuklanarak Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne gönderildi.

NE AÇIKLAMA YAPTI?

Tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş, avukatı Cenk Yiğiter aracılığıyla cezaevinden ilk mesajını paylaştı. Moralinin yüksek olduğunu belirten Göktaş, "Keyfim çok yerinde, tahmin ettiğimden de iyiyim." derken, "Burada en büyük problemim Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi" sözleriyle espri yaptı. Göktaş'ın cezaevinde yeni bir podcast yazmaya başladığı da açıklandı.

YENİ PODCAST YAZMAYA BAŞLADI

Yiğiter, paylaşımında Deniz Göktaş'ın üretmeye devam ettiğini belirterek, komedyenin cezaevinde yeni bir podcast projesi üzerinde çalıştığını ifade etti.

Tutuklanmasının ardından ilk kez kamuoyuna mesaj gönderen Göktaş'ın moralinin yüksek olduğu ve çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.