Deniz Göktaş davası SON DAKİKA! Deniz Göktaş tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı?

İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnelediği “Ölü Deniz” isimli gösteride kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında dava açılan Deniz Göktaş’ın yargılandığı davada karar çıktı. Peki, Deniz Göktaş tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı? Detaylar...

DENİZ GÖKTAŞ TAHLİYE OLDU MU?

Deniz Göktaş hakkında açılan davanın ilk duruşması İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanık Deniz Göktaş ile avukatlarının katıldığı duruşmada Göktaş ilk kez savunma yaptı.

Duruşmada Göktaş’ın yanı sıra çok sayıda milletvekili ve baro başkanları da yer aldı. Savunmasında 88 gündür tutuklu olduğunu belirten Göktaş, hakkında dava konusu olan ifadelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Göktaş savunmasında, “Gösterideki 4 cümleden suçlanıyorum. Cümle başına 22 gündür yüksek güvenlik cezaevinde bulunuyorum. Sözlerimin böyle etki etmesi beni gururlandırıyor. Ben davaya konu olan 4 cümleyi yüz binden fazla seyirciye oynadım ve yüzbinlerce kişi bunda bir şikayet sebebi görmedi. Türkiye'nin dört bir yanında şehrin en bilinen salonlarında oynadım. Gelen tek şikayet bilet bulunamamasıydı” dedi.

DENİZ GÖKTAŞ'IN SAVUNMASINDA NELER SÖYLEDİ?

Hakkında gözaltı kararı alındığında yurt dışında olduğunu söyleyen Göktaş, Türkiye'ye dönme sürecine ilişkin de konuştu. Göktaş, “Ben gösteriyi 24 Haziran'da yayınladım. Yaklaşık yarım milyon değerinde bedelli askerlik parası ödedim, iltica edecek bir insan yarım milyon bedelli askerlik parası ödemez herhalde. Bütün yakın arkadaşlarım burada bir gelecek görmedikleri için göçtüler. Ben bu sebeple turnem bittikten sonra yanlarına gidip onları geri dönmeleri için ikna etmeye çalıştım. Kaçtı haberlerini onların yanında okumak çok trajik oldu” ifadelerini kullandı.

Göktaş ayrıca adliyeye sevk edilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı görüşmeye ilişkin de açıklama yaptı. Göktaş, “Savcılık sorgusundan sonra hakimliğe çıkarılmayı beklerken aileme, avukatlarıma ve bana ‘Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istiyor musun?’ diye soruldu. Görüşmek istemediğimi söyledim. Buna rağmen adliye koridorunda bir komiserin yönlendirmesiyle kendisiyle görüştürüldüm. Ters kelepçe yetmezmiş gibi bir de Kılıçdaroğlu ile görüştürüldüm. Ben böyle bir görüşme istemiyordum. Çıkıp reklam yapamasın diye sert konuştum.” dedi.

HAKİM İLE DENİZ GÖKTAŞ ARASINDAKİ DİYALOG

Deniz Göktaş savunmasını sürdürürken hakim, savunmanın uzun sürmesi üzerine araya girdi. Hakim, “Stand-up gösterin bile 1 buçuk saat sürdü” diyerek Göktaş'tan savunmasını toparlamasını istedi. Bu sırada salondakiler tepki gösterdi.

Göktaş ise savunmasının devamında, “88 gündür cezaevindeyim. Kaçma şüphem yok, yurt dışından kendim döndüm. Hayatımdan 3 ay çalındı. Hayatımda en özgür ve kalabalık hissettiğim 3 aydı. Yüzlerce mektup geldi. Söylediğim hiçbir sözde suç içeren bir söz yok. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

SAVCI TAHLİYE İSTEDİ

Deniz Göktaş’ın savunmasının ardından avukatları da mahkemede beyanda bulundu. Avukatların beyanlarının tamamlanmasının ardından Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Savcı, Göktaş’ın “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “suçu ve suçluyu övmek” suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca hükümle birlikte Deniz Göktaş’ın tahliye edilmesine karar verilmesini istedi.

1 YIL 7 AY 5 GÜN HAPİS VE TAHLİYE

Duruşmada savcının mütalaasının ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Deniz Göktaş’ı “Cumhurbaşkanına Hakaret” ve “Dini değerleri aşağılama” suçlarından toplam 1 yıl 7 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca Deniz Göktaş’ın kararla birlikte tahliye edilmesine karar verdi.

Böylece “Deniz Göktaş tahliye oldu mu?” sorusunun yanıtı da belli oldu. Deniz Göktaş, İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada verilen kararın ardından tahliye edildi. Güncel duruşma haberlerinde de mahkemenin karar öncesinde savunma ve savcılık mütalaasının ardından karar aşamasına geçtiği aktarılıyor.

DENİZ GÖKTAŞ HAKKINDA HANGİ SUÇLAMALARLA DAVA AÇILMIŞTI?

Deniz Göktaş, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda 24 Haziran’da sahnelediği “Ölü Deniz” isimli gösteride kullandığı ifadeler nedeniyle yargılanıyordu.

Göktaş hakkında “Cumhurbaşkanına Hakaret”, “Haklı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama” ile “Suçu ve Suçluyu Övme” suçlarından 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Davanın ilk duruşması İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanık Deniz Göktaş ve avukatlarının katıldığı duruşmada Göktaş savunmasını yaptı.

Duruşmanın sonunda mahkeme, Göktaş hakkında “Cumhurbaşkanına Hakaret” ve “Dini değerleri aşağılama” suçlarından toplam 1 yıl 7 ay 5 gün hapis cezasına hükmetti ve tahliyesine karar verdi.