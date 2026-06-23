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Deniz Çatalbaş kimdir? Survivor 2026 yarışmacısı Deniz Çatalbaş kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı?

Deniz Çatalbaş kimdir? Survivor 2026 yarışmacısı Deniz Çatalbaş kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı?
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Survivor 2026 yarışmacıları arasında yer alan Deniz Çatalbaş, izleyiciler tarafından merak edilen isimlerden biri oldu. Daha önce profesyonel basketbolculuk, modellik ve oyunculuk kariyeriyle dikkat çeken Çatalbaş'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Deniz Çatalbaş kimdir? Survivor 2026 yarışmacısı Deniz Çatalbaş kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı?

Survivor 2026 kadrosunda yer almasıyla yeniden gündeme gelen Deniz Çatalbaş, sosyal medyada en çok araştırılan isimler arasına girdi. Eski basketbolcu ve oyuncu kimliğiyle tanınan Deniz Çatalbaş'ın özel hayatı da merak konusu oldu. Vatandaşlar, "Deniz Çatalbaş kimdir?", "Kaç yaşında ve nereli?" ile "Sevgilisi var mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Survivor 2026 yarışmacısı Deniz Çatalbaş'ın yaşamı ve kariyerine dair öne çıkan detaylar...

DENİZ ÇATALBAŞ KİMDİR?

Deniz Çatalbaş, 28 Şubat 1995 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya gelmiştir. Spor kariyerinin ardından oyunculuk ve modellik alanlarında da adından söz ettiren Çatalbaş, eski profesyonel basketbolcu olarak tanınmaktadır. Basketbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Deniz Çatalbaş, daha sonra televizyon dizileri ve yarışma programlarıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

DENİZ ÇATALBAŞ KAÇ YAŞINDA?

28 Şubat 1995 doğumlu olan Deniz Çatalbaş, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

DENİZ ÇATALBAŞ NERELİ?

Deniz Çatalbaş, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğmuştur. Aslen İstanbulludur.

DENİZ ÇATALBAŞ'IN KARİYERİ

Deniz Çatalbaş, basketbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı ve şutör gard pozisyonunda görev yaptı. Profesyonel kariyerinde Mersin Üniversitesi, Kayseri Basketbol, İstanbulgücü ve Adana BK formalarını giydi. 2017 yılında WNBA seçmelerine katılmasına rağmen draft edilmedi.

Spor kariyerinin ardından modellik ve oyunculuğa yönelen Çatalbaş, 2020 yılında Best Model of Turkey yarışmasında ikinci oldu. Oyunculuk kariyerinde ise 2021-2022 yıllarında Arka Sokaklar dizisinde Komiser Aslı Atalay karakterini canlandırdı. Daha sonra Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Iraz, Hür dizisinde Nazlı Üsteğmen ve Aşk ve Gurur dizisinde Mercan karakterleriyle ekran karşısına çıktı. 2026 yılında ise Survivor 2026 yarışmasına katılarak yeniden gündeme geldi.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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