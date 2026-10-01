Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş kaç yaşında, nereli?

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Deniz Can Aktaş’ın hayatı ve kariyeri, oyuncunun rol aldığı projeleri takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Özellikle “ Deniz Can Aktaş kimdir?”, “ Deniz Can Aktaş kaç yaşında?” ve “ Deniz Can Aktaş nereli?” soruları arama motorlarında öne çıkıyor. Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Aktaş’ın doğum tarihi, memleketi, eğitimi ve yer aldığı diziler merak konusu olurken, kariyer yolculuğunun ayrıntıları da araştırılıyor. İşte Deniz Can Aktaş hakkında bilinmesi gerekenler...

DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?

Deniz Can Aktaş, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 28 Temmuz 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Aktaş, Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle başladı.

Aktaş, televizyon projelerinin yanı sıra sinema ve tiyatro çalışmalarında da yer aldı. Avlu, Aşk Ağlatır, Menajerimi Ara, Kasaba Doktoru ve Hudutsuz Sevda gibi yapımlardaki rolleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

DENİZ CAN AKTAŞ KAÇ YAŞINDA?

28 Temmuz 1993 doğumlu olan Deniz Can Aktaş, 1 Ekim 2026 itibarıyla 33 yaşındadır.

DENİZ CAN AKTAŞ NERELİ?

Deniz Can Aktaş, İstanbul doğumludur ve doğma büyüme İstanbullu olarak bilinir. Aktaş'ın ailesinin kökeni ise Kastamonu'nun İnebolu ilçesine dayanmaktadır.

DENİZ CAN AKTAŞ'IN KARİYERİ

Deniz Can Aktaş oyunculuk kariyerine 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Seçkin karakterini canlandırarak başladı. Ardından Hayat Bazen Tatlıdır ve Nerdesin Birader? dizilerinde rol aldı. 2018 yılında Avlu dizisinde Alp Öztürk karakterini canlandırarak dikkat çekti.

2019 yılında Aşk Ağlatır dizisinde Yusuf Eren karakterine hayat veren oyuncu, 2020-2021 yıllarında Menajerimi Ara dizisinin kadrosunda yer aldı. 2022 yılında Kasaba Doktoru dizisinde Dr. Ömer Özen karakterini canlandırırken aynı yıl Bandırma Füze Kulübü adlı sinema filminde rol aldı.

Aktaş, 2023 yılında başlayan Hudutsuz Sevda dizisinde Halil İbrahim Karasu karakterini canlandırdı. Güncel olarak ise Yeraltı dizisinde Haydar Ali Aslan karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Oyuncunun yer aldığı başlıca yapımlar arasında Tatlı Küçük Yalancılar, Hayat Bazen Tatlıdır, Nerdesin Birader?, Avlu, Aşk Ağlatır, Menajerimi Ara, Kasaba Doktoru, Hudutsuz Sevda ve Yeraltı bulunuyor.