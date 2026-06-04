Deniz Baysal boşanıyor mu, Deniz Baysal ve Barış Yurtçu boşanıyor mu?

Ünlü oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu hakkında çıkan boşanma iddiaları magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Çiftin evliliğiyle ilgili “Deniz Baysal boşanıyor mu?” ve “Deniz Baysal ile Barış Yurtçu ayrılıyor mu?” soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasına girerken, konuya ilişkin resmi bir açıklama olup olmadığı merak ediliyor.

DENİZ BAYSAL VE BARIŞ YURTÇU BOŞANIYOR MU? MAGAZİN DÜNYASINDAKİ İDDİALAR GÜNDEM OLDU

Son günlerde magazin kulislerinde yer alan iddialar, oyuncu Deniz Baysal ile müzisyen Barış Yurtçu hakkında çıkan boşanma söylentilerini yeniden gündemin merkezine taşıdı. Uzun süredir evliliklerinde sorun yaşadıkları öne sürülen çiftle ilgili iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, ayrılık ihtimali magazin basınının en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

BOŞANMA İDDİALARI MAGAZİN KULİSLERİNDE YANKI UYANDIRDI

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu’nun evliliklerinde kriz yaşadığı yönündeki söylentiler son dönemde artış gösterdi. İkili arasında bir süredir devam ettiği iddia edilen gerginliğin, ilişkilerine de yansıdığı öne sürülüyor. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre çiftin ayrılık konusunda net bir tavır sergilediği iddia edilirken, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

SETTE DİKKAT ÇEKEN MORAL DÜŞÜKLÜĞÜ

İddialara göre başarılı oyuncu Deniz Baysal, son günlerde yer aldığı set ortamında oldukça düşük motivasyonla çalışıyor. Çekim ekibinin de fark ettiği bu durumun oyuncunun genel ruh haline yansıdığı konuşulurken, setteki performansının da bu süreçten etkilendiği öne sürülüyor.

AVA YAMAN’DAN DESTEK İDDİASI

Aynı projede yer alan Ava Yaman’ın, Deniz Baysal’a moral vermek için sık sık yanında olduğu iddia edildi. Set aralarında Baysal’la vakit geçirdiği ve moralini yükseltmeye çalıştığı yönündeki söylentiler magazin gündeminde dikkat çekti.

ÇİFTTEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Boşanma iddiaları hakkında henüz Deniz Baysal ve Barış Yurtçu cephesinden resmi bir açıklama gelmedi. Çiftin sessizliğini koruması ise söylentilerin daha da büyümesine neden olurken, hayranları gelecek açıklamaları merakla bekliyor.

DENİZ BAYSAL VE BARIŞ YURTÇU NE ZAMAN EVLENDİ?

Deniz Baysal ile Barış Yurtçu, uzun süren birlikteliklerinin ardından 3 Kasım 2018 tarihinde nişanlanmış, 6 Eylül 2019’da ise Çeşme’de düzenlenen düğünle evliliklerini taçlandırmıştı. Çiftin mutlu birlikteliği uzun yıllar magazin gündeminde örnek ilişkiler arasında gösterilmişti.