Oyuncu Deniz Baysal, bu kez ekran performansıyla değil özel hayatına ilişkin ortaya atılan boşanma iddialarıyla gündemde. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, 2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile evlenen Baysal'ın İstanbul Adliyesi'nde boşanma davası açtığı öne sürüldü. Peki, Deniz Baysal Barış Yurtçu boşanıyor mu, neden boşanıyor? Detaylar...

DENİZ BAYSAL BARIŞ YURTÇU BOŞANIYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deniz Baysal, hafta başında İstanbul Adliyesi'ne giderek boşanma davası açtı.

Haberde, oyuncunun davayı başlangıçta anlaşmalı şekilde sonuçlandırmak istediği ancak Barış Yurtçu'nun boşanmaya sıcak bakmaması üzerine dosyanın çekişmeli boşanma davasına dönüştüğü belirtildi.

İddiaların ardından çiftin sosyal medya hesapları da dikkat çekti. Deniz Baysal ile Barış Yurtçu'nun birbirlerini takip etmeyi sürdürdükleri, birlikte paylaştıkları fotoğrafları da hesaplarından kaldırmadıkları görüldü.

Şu ana kadar taraflar tarafından boşanma sürecine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

DENİZ BAYSAL BARIŞ YURTÇU NEDEN BOŞANIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde, Deniz Baysal'ın boşanma davasını "fikir ayrılıkları ve ilgisizlik" gerekçesiyle açtığı ifade edildi.

Haberde yer alan bilgilere göre oyuncunun evliliğini sonlandırmakta kararlı olduğu belirtilirken, sürecin anlaşmalı şekilde tamamlanması hedeflendi. Ancak Barış Yurtçu'nun boşanmaya sıcak bakmaması üzerine dosyanın çekişmeli boşanma davasına dönüştüğü öne sürüldü.

Boşanma iddialarının ardından Barış Yurtçu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da gündem oldu. Ünlü müzisyen, güven ve hayal kırıklığı üzerine hazırlanan bir videoyu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Herkes sevilmeme gerçeğiyle baş edebilir ama sevildiğini sanmak, o fena işte! Birinin seni buna inandırması, ona güvenip yaslanman ve onun çekilmesiyle düşmen... Böyle bir düşüş en güçlüsünü bile dibe batırır. Tam dünyadan sıyrılıp 'Artık burada yaşayayım' derken evsiz kalmak... Bu bambaşka bir köksüzlük. Neşet Ertaş diyor ya, 'Sessizliğini duymayan birine sevdanı verme, göynün incinir' diye. İşte uykularının kaçmaması için evini doğru yere inşa etmen lazım."

Söz konusu paylaşım, boşanma haberlerinin ardından sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Öte yandan, çekişmeli boşanma iddialarına rağmen çiftin sosyal medya hesaplarında birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırmadıkları ve birbirlerini takip etmeye devam ettikleri görüldü.

Taraflardan iddialara ilişkin resmi bir açıklama gelmediği için kamuoyuna yansıyan bilgiler, gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan iddialarla sınırlı bulunuyor.