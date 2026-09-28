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Türk futbolunun gelecek vadeden isimlerinden Demir Ege Tıknaz, kariyer yolculuğuyla spor gündemindeki yerini koruyor. Taraftarlar, başarılı orta saha oyuncusunun hangi kulüpte mücadele ettiğini ve kariyerinin nasıl ilerlediğini yakından takip ediyor. "Demir Ege Tıknaz hangi takımda oynuyor?" sorusunun yanıtı ve genç yıldızla ilgili bilinmesi gerekenler haberimizin devamında…

DEMİR EGE TIKNAZ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Demir Ege Tıknaz, şu anda Portekiz ekiplerinden Sporting Braga'da forma giyiyor. Başarılı futbolcu, 21 Ocak 2026 tarihinde yaklaşık 7 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan Braga'ya transfer oldu. Genç oyuncu, bu sezon Braga ile Avrupa arenasında da boy gösteriyor ve UEFA Avrupa Ligi'nde takımının önemli parçalarından biri olarak mücadele ediyor.

DEMİR EGE TIKNAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Demir Ege Tıknaz, 17 Ağustos 2004'te İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. 22 yaşındaki futbolcu, orta saha mevkiinde görev yapıyor. Fiziksel özellikleriyle de öne çıkan oyuncu, 194 santimetre boyunda ve sağ ayağını kullanıyor. Uzun boyu ve oyun görüşüyle dikkat çeken Demir Ege, özellikle savunmacı orta saha rolünde takımına denge sağlıyor.

BEŞİKTAŞ ALTYAPISINDAN A TAKIMA UZANAN YOLCULUK

Futbol hayatı boyunca siyah-beyaz renklerle özdeşleşen Demir Ege, ilk adımını 15 Nisan 2014'te Beşiktaş altyapısında attı. Genç yetenek, 2021-22 sezonunda A takıma yükseldi ve ilk kez 28 Eylül 2021'de Ajax deplasmanında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kadroda yer aldı.

Ancak kariyerinin başında zorlu bir dönem geçirdi. 11 Nisan 2022'de A takım antrenmanında çapraz bağlarından sakatlanan futbolcu sezonu kapattı. Sakatlığı atlattıktan sonra sahalara dönen Demir Ege, Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına 2023-24 sezonunda Konferans Ligi'nde Tirana karşılaşmasında son dakikalarda oyuna girerek çıktı.

RİO AVE DÖNEMİ KARİYERİNE İVME KAZANDIRDI

Daha fazla süre alması amacıyla yurt dışına gönderilen Demir Ege, 2 Eylül 2024'te kiralık olarak Portekiz ekibi Rio Ave'ye katıldı. Burada önemli bir sezon geçiren genç oyuncu, 2024-25 sezonunda Portekiz Ligi'nde 28 maça çıkarak 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Bu başarılı dönemin ardından 30 Haziran 2025'te kiralık sürecini tamamlayarak Beşiktaş'a döndü.

BEŞİKTAŞ'A DÖNÜŞ VE BRAGA TRANSFERİ

Rio Ave'deki performansıyla dikkat çeken Demir Ege, Beşiktaş'a dönüşünün ardından kulübüyle sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Ancak sezon içinde talihsiz bir sakatlık yaşayan oyuncu, Eylül 2025'te dizinden sakatlanarak Kasım ayına kadar sahalardan uzak kaldı. Ocak 2026 transfer döneminde ise Braga'nın teklifi kabul edildi ve Demir Ege, kariyerine yeniden Portekiz'de devam etme kararı aldı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Demir Ege Tıknaz, alt yaş kategorilerinden itibaren ay-yıldızlı formayı giyen isimler arasında yer alıyor. Milli formayla ilk maçına 13 Şubat 2018'de Türkiye U-14 takımıyla çıktı. U-18, U-19 ve U-21 kademelerinde de görev alan genç futbolcu, 2025 yılında A Milli Takım formasıyla bir özel maçta sahaya çıktı.

DEMİR EGE TIKNAZ'IN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Portekiz'deki performansıyla değerini artıran genç orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri yaklaşık 6 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Genç yaşı ve gelişim potansiyeli göz önüne alındığında, Demir Ege Tıknaz'ın önümüzdeki dönemde Avrupa futbolunda daha fazla ses getirmesi bekleniyor.