Deliha 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne? Deliha 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Deliha 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Deliha 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Deliha 2 konusu nedir, Deliha 2 oyuncuları kimler ve Deliha 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

DELİHA 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Serinin ikinci filminde de yerinde duramayan Zeliha, bu kez kariyer yolunda büyük bir adım atmaya karar verir. Aşk hayatını bir kenara bırakan kahramanımız, hayallerindeki işi bulmak için bir restoran mutfağında işe başlar. Ancak Zeliha’nın sakarlıkları ve kendine has yöntemleri, mutfak ekibiyle arasında komik ve kaotik anların yaşanmasına neden olur. Zeliha'nın iş dünyasındaki bu eğlenceli ayakta kalma mücadelesi, izleyiciye keyif dolu anlar vaat ediyor.

DELİHA 2 FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Gupse Özay’ın başrolünde olduğu filmde, Türk sinema ve dizi dünyasından pek çok başarılı isim yer alıyor:

• Gupse Özay (Zeliha)

• Eda Ece (Eda)

• Aksel Bonfil (Can)

• Derya Alabora (Aysel)

• Esin Eden (Anneanne)

• Hülya Duyar (Fatma)

• Ali Çelik (Faik)

• Mert Öner (Mert)

• Fatih Özkan (Fatih)

DELİHA 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliha 2 filminin çekimleri, doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle bilinen Muğla ilinde gerçekleştirilmiştir. Filmin büyük bir bölümü Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çekilirken, restoran sahneleri ve mahalle çekimleri için bölgenin kendine has mimarisi ve doğası kullanılmıştır. Setin kurulduğu Köyceğiz, çekimlerin ardından pek çok turist için de ziyaret noktası haline gelmiştir.

DELİHA 2 NE ZAMAN ÇEKİLDİ VE VİZYONA GİRDİ?

BKM yapımı olan Deliha 2 filminin çekimleri 2017 yılının sonbahar aylarında tamamlanmıştır. Film, 12 Ocak 2018 tarihinde sinema salonlarında izleyiciyle buluşmuş ve vizyonda kaldığı süre boyunca yoğun ilgi görerek gişede başarılı bir performans sergilemiştir.