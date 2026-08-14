Davinson Sanchez neden yok, Davinson Sanchez yok mu, Davinson Sanchez nerede, transfer mi oldu?

Davinson Sanchez’in Galatasaray’daki durumu futbol gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Özellikle oyuncunun kamp kadrosunda yer almaması, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında “ Davinson Sanchez neden yok?” sorusunun araştırılmasına neden oldu. Ancak oyuncunun transfer olduğuna ilişkin şu aşamada resmi bir açıklama bulunmuyor.

DAVINSON SANCHEZ ÇORUM FK MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları sürerken Davinson Sanchez’in Çorum FK karşılaşmasındaki durumu merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı takımın savunmasında önemli bir role sahip olan Kolombiyalı stoperin mücadeleye ilk 11’de başlamasının zor olduğu belirtiliyor. Takıma geç katılan Sanchez, hazırlık maçlarında da süre alamazken teknik heyetin oyuncuyu ilk maçta riske etmek istemediği ifade ediliyor.

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un savunma hattında nasıl bir tercihte bulunacağı da futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Sanchez’in ilk 11’de yer almaması halinde Abdülkerim Bardakçı’nın yanında Kaan Ayhan veya Lemina’nın görev yapması bekleniyor. Peki, Davinson Sanchez neden yok, Çorum FK maçında oynayacak mı? İşte Galatasaray’daki son durum...

DAVINSON SANCHEZ ÇORUM FK MAÇINDA NEDEN YOK?

Davinson Sanchez’in Çorum FK karşılaşmasına ilk 11’de başlamasının zor olduğu belirtiliyor. Kolombiyalı savunmacının Galatasaray’ın yeni sezon çalışmalarına geç katılması, bu kararın temel nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Sanchez, hazırlık döneminde oynanan maçlarda da forma şansı bulamadı.

OKAN BURUK SANCHEZ’İ RİSKE ETMEYECEK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, takımla daha uzun süredir çalışan futbolculara öncelik vermesi bekleniyor. Sezonun ilk resmi karşılaşmalarından birinde Sanchez’i doğrudan ilk 11’de görevlendirmek yerine oyuncunun takıma ve maç temposuna uyum sağlaması için zamana ihtiyaç duyabileceği değerlendiriliyor.

GALATASARAY SAVUNMASINDA KİMLER OYNAYACAK?

Davinson Sanchez’in ilk 11’de yer almaması durumunda savunmanın merkezinde Abdülkerim Bardakçı’nın görev yapması bekleniyor. Abdülkerim’in partneri konusunda ise Kaan Ayhan veya Lemina seçenekleri öne çıkıyor. Okan Buruk’un son kararını maç öncesindeki değerlendirmelerin ardından vermesi bekleniyor.

DAVINSON SANCHEZ TAKIMA GEÇ KATILDI

Kolombiyalı futbolcunun hazırlık sürecine geç dahil olması, teknik heyetin oyuncuyla ilgili kararında etkili oluyor. Sanchez’in önümüzdeki süreçte antrenman eksiğini kapatması ve takım arkadaşlarıyla daha fazla çalışmasıyla birlikte yeniden ilk 11’deki yerini alması bekleniyor.

DAVINSON SANCHEZ TRANSFER Mİ OLDU?

Davinson Sanchez’in Çorum FK karşılaşmasında ilk 11’de düşünülmemesi, oyuncunun transfer olup olmadığı konusunda da merak oluşturdu. Ancak Sanchez’in kadroda yer almamasının temel nedeninin takıma geç katılması ve hazırlık sürecinde yeterince süre alamaması olduğu belirtiliyor. Oyuncunun geleceğiyle ilgili resmi bir transfer gelişmesi olmadığı sürece, maç kadrosundaki eksikliği transfer olarak yorumlamamak gerekiyor.