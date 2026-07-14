Danla Bilic SON DAKİKA! Danla Bilic hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Danla Bilic'e ne oldu?

Sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisi Danla Bilic, son günlerde sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddialarla yeniden gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Uzun süredir Aquafilling uygulaması sonrası yaşadığı sağlık sorunlarını kamuoyuyla paylaşan Bilic hakkında, acil olarak hastaneye kaldırıldığı ve yeniden ameliyata alınacağı yönünde sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapıldı. Peki, Danla Bilic hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Danla Bilic'e ne oldu? Detaylar...

DANLA BİLİC SON DAKİKA!

Danla Bilic hakkında sosyal medyada paylaşılan son iddialar, fenomen ismin sağlık durumunu yeniden gündeme taşıdı.

Magazin hesabı birkahvebingiybet tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsünde, bir kullanıcının Danla Bilic'in sabah saatlerinde acil olarak hastaneye yatırıldığını, şehir dışından gelecek bir doktor tarafından yeniden ameliyata alınacağını ve sağlık durumunun bu kez daha ağır olduğunu öne sürdüğü görüldü.

Söz konusu paylaşımda ayrıca, "Doğru bu arada maalesef. Allahım acil şifalar versin." ifadelerine de yer verildi.

Ancak bu iddialar, haberin hazırlandığı ana kadar Danla Bilic tarafından doğrulanmadı. Aynı şekilde doktorlarından ya da resmi temsilcilerinden de konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle sosyal medyada dolaşan bilgiler resmi makamlar veya Danla Bilic cephesi tarafından teyit edilmiş bilgiler niteliği taşımıyor.

DANLA BİLİC HASTA MI HASTALIĞI NE?

Danla Bilic'in kamuoyuna yansıyan sağlık sorunlarının temelinde yaklaşık dört yıl önce yaptırdığı Aquafilling uygulaması bulunuyor.

Aquafilling, bir dönem kalça ve vücut şekillendirme amacıyla kullanılan sentetik dolgu maddeleri arasında yer aldı. Ancak ilerleyen süreçte bu dolgunun vücut içinde yer değiştirebilmesi, kronik enfeksiyonlara yol açabilmesi ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmesi nedeniyle birçok ülkede kullanımına son verildi.

Danla Bilic de daha önce yaptığı açıklamalarda, kendisine uygulanan dolgu maddesinin zaman içerisinde yalnızca uygulandığı bölgede kalmadığını, farklı dokulara yayıldığını ve bu durumun sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğini ifade etmişti.

Fenomen isim, dolgu maddesinin kalça bölgesinden bacaklarına, sırtına ve kaburgalarına kadar ilerlediğini açıklamıştı.

Bu yayılımın ardından vücudunda sürekli iltihap oluştuğunu belirten Bilic, sık sık yüksek ateş, şiddetli ağrılar ve enfeksiyon atakları yaşadığını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Yaptığı açıklamalarda zaman zaman ani yükselen ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, vücudunun yabancı maddeye sürekli reaksiyon verdiğini ve enfeksiyonların kontrol altına alınmasının oldukça güç olduğunu dile getirmişti.

Aquafilling maddesinin kas ve yağ dokularına yayılması nedeniyle tek bir operasyonla tamamen temizlenemediği belirtilirken, Danla Bilic de yıllardır parça parça dolgu temizleme ameliyatları geçirdiğini açıklamıştı.

Daha önce sosyal medya hesaplarından vücudundan çıkarılan dolgu parçalarına ilişkin paylaşımlar yapan Bilic, tedavi sürecinin beklediğinden çok daha zorlu geçtiğini ifade etmişti.

DANLA BİLİC'E NE OLDU?

Danla Bilic'in sağlık süreci, Aquafilling uygulamasının ardından yaşadığı komplikasyonlarla kamuoyunun gündemine gelmişti.

Fenomen isim, daha önce yaptığı açıklamalarda eski ameliyat dikişlerinin bulunduğu bölgelerden dolgu maddesiyle birlikte enfekte sıvının dışarı aktığını söylemiş, yaşadığı sürecin hem fiziksel hem de psikolojik açıdan kendisini oldukça yıprattığını belirtmişti.

Dolgu maddesinin vücut içerisinde farklı bölgelere yayılması nedeniyle tedavisinin uzun bir zamana yayıldığını aktaran Bilic, bugüne kadar birden fazla operasyon geçirmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

Son olarak sosyal medyada, Danla Bilic'in acil olarak hastaneye kaldırıldığı ve yeniden ameliyat edileceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak haberin hazırlandığı ana kadar bu iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle Danla Bilic'in güncel sağlık durumuna ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler, daha önce kendisinin yaptığı açıklamalar ile sosyal medyada yer alan doğrulanmamış iddialardan oluşuyor. Resmi makamlar, doktorları veya Danla Bilic tarafından yeni bir açıklama paylaşılması halinde gelişmeler netlik kazanacaktır.