Danla Biliç kimdir? Danla Biliç kaç yaşında, nereli?

Türkiye'nin en popüler dijital içerik üreticilerinden biri olan Danla Biliç, sosyal medya kariyerindeki yükselişi ve yarattığı etkiyle geniş kitlelerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. YouTube'da paylaştığı makyaj videoları ve kendine has üslubuyla kısa sürede fenomen hâline gelen Biliç'in hayatı, yaşı ve kariyer yolculuğu merak konusu oldu. Peki, Danla Biliç kimdir? Danla Biliç kaç yaşında, nereli?

Sosyal medyada adını geniş kitlelere duyuran Danla Biliç, paylaştığı içerikler ve güçlü takipçi kitlesiyle dijital dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Hem Youtube'da hem de diğer platformlarda büyük ilgi gören fenomenin yaşam hikâyesi, yaşı ve kökeni sık sık araştırılıyor. "Danla Biliç kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtı merak edenler için haberimizin devamında yer alıyor.

DANLA BİLİÇ KİMDİR?

Asıl adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, 5 Ekim 1994'te Kütahya'da doğmuş bir sosyal medya fenomeni, YouTuber ve içerik üreticisidir. Sosyal medyada ilk olarak Twitter paylaşımlarıyla dikkat çekmiş, daha sonra açtığı YouTube kanalındaki makyaj videoları ve kendine özgü üslubuyla geniş bir kitleye ulaşmıştır. Samimi, mizahi ve doğal tarzı, kısa sürede büyük bir takipçi topluluğu kazanmasına yardımcı olmuştur.

DANLA BİLİÇ KAÇ YAŞINDA?

5 Ekim 1994 doğumlu olan Danla Bilic, 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

DANLA BİLİÇ NERELİ?

Danla Bilic, Kütahya doğumludur.

DANLA BİLİÇ'İN KARİYERİ

Danla Bilic'in kariyeri sosyal medyada attığı adımlarla şekillenmiştir:

YouTube başlangıcı:

Danla Bilic, sosyal medyada popüler olmaya Twitter üzerinden başladı. Takipçi sayısı arttıkça, menajeri Arda'nın önerisiyle YouTube kanalı açtı. Makyaj içerikleri çok fazla olduğundan, kendine özgü sohbet ve mizah tarzını videolara entegre ederek farklı bir kanal konsepti geliştirdi. Bu tarz, kısa sürede çok ilgi çekti.

Markalaşma süreci:

Popülerliğinin artmasının ardından kendi makyaj markasını kurarak satışlara başladı.

Eğitim geçmişi:

Beykent Üniversitesi Psikoloji bölümünde eğitim gören Bilic, 6. yılında okulunu bıraktı.

"Danla Bilic" isminin hikâyesi:

"Damla" olan adını sosyal medyada sıkça yanlışlıkla "Danla" yazması üzerine bu isimle devam etmeye karar verdi. O dönem Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic'e duyduğu hayranlık nedeniyle "Bilic" soyadını kullanıcı adı olarak aldı.

Bugün Danla Bilic, YouTube videoları milyonlarca izlenen, sosyal medya projeleri ve iş birlikleriyle tanınan bir dijital içerik üreticisidir.

