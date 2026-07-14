Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in geçmişte geçirdiği estetik operasyonlar yeniden gündeme gelirken, kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında operasyonları gerçekleştiren doktor geliyor. "Danla Bilic estetik ameliyatını kim yaptı, Bülent Cihantimur mu yaptı?" soruları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, ünlü fenomenin daha önce yaptığı açıklamalar ve konuya ilişkin bilinen bilgiler araştırılıyor.

DANLA BİLİC ESTETİK AMELİYATINI KİM YAPTI?

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in sağlık durumuna ilişkin iddiaların yeniden gündeme gelmesiyle birlikte, geçmişte yaptırdığı estetik operasyonlar da yeniden merak konusu oldu. Özellikle "Danla Bilic estetik ameliyatını kim yaptı?" ve "Bülent Cihantimur mu yaptı?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Bilic'in yıllar önce yaptığı açıklamalar ise bu sorulara yanıt veriyor.

Danla Bilic, geçtiğimiz yıllarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kalça bölgesine uygulanan Aquafilling dolgusunun estetik cerrah Bülent Cihantimur tarafından yapıldığını açıklamıştı.

Ünlü fenomen, işlem sonrasında dolgu maddesinin zamanla vücudunda yer değiştirdiğini ve ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek, dolgunun temizlenmesi için yeniden ameliyat olmak zorunda kaldığını ifade etmişti.

BÜLENT CİHANTİMUR İSMİ NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Estetik cerrah Bülent Cihantimur, kamuoyunda özellikle oğlu Timur Cihantimur'un karıştığı ve Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından yeniden gündeme gelmişti.

Danla Bilic'in geçmişte yaptığı estetik açıklamalar da bu süreçte yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlanırken, birçok kullanıcı Bilic'in yaşadığı sağlık sorunlarıyla Cihantimur'un uyguladığı dolgu işlemi arasında bağlantı kuran paylaşımlar yaptı.

"DOLGULAR KABURGALARIMA KADAR KAYDI" DEMİŞTİ

Danla Bilic, üç yıl önce yaptığı açıklamada kalçasına uygulanan dolgu maddesinin zaman içerisinde yer değiştirdiğini ve bunun ciddi komplikasyonlara yol açtığını dile getirmişti.

Ünlü fenomen paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Danla'nız çarşamba günü dolgu temizleme ameliyatı oluyor. Doktorum Bülent Cihantimur 'o dolgular kayar, kaburgana kadar çıkar' diye uyarmadığı için her şeye imza attık girdik ameliyata. Şimdi başka bir hoca yine ameliyata alacak beni. Ameliyatınız varsa iptal edin, hayat kaydırıyor."

AQUAFILLING NEDEN TARTIŞILIYOR?

Aquafilling, uzun süre kalıcılık vadeden sentetik içerikli bir dolgu maddesi olarak biliniyor. Ancak uzmanlar, bu uygulamanın yıllar sonra bile enfeksiyon, doku hasarı, dolgunun yer değiştirmesi ve tekrar eden cerrahi operasyonlar gibi ciddi komplikasyonlara neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Danla Bilic de daha önce yaptığı açıklamalarda Aquafilling işlemini yaptırmanın en büyük pişmanlıklarından biri olduğunu ifade etmiş ve yaşadığı sağlık sorunlarını takipçileriyle paylaşmıştı.