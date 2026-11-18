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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un son haftasında 17 Kasım 2026 Salı akşamı Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan Danimarka- Norveç maçı, konuk Norveç'in 3-2 galibiyetiyle bitti. Danimarka ilk 15 dakikada 2-0 öne geçti. Norveç'in kazandıran golünü uzatma dakikalarında Erling Haaland penaltıdan attı.

DANİMARKA NORVEÇ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç 3-2 bitti. İlk yarıyı 2-1 önde kapatan Danimarka, son dakikalara kadar skoru korudu. Norveç önce beraberliği yakaladı, ardından uzatmada galibiyet golünü buldu. Bu sonuçla iki takım da grubu 9 puanla tamamladı; Norveç ikinci, Danimarka üçüncü oldu.

GOLLERİ KİM ATTI?

Danimarka'nın gollerini 11. dakikada Rasmus Höjlund ve 14. dakikada Pierre-Emile Höjbjerg attı. Höjlund'un golü, Norveç savunmasında Heggem'in kaleciye yaptığı geri pasın kaleciye ulaşmamasıyla geldi. Höjbjerg ise Isaksen'in ortasında arka direkte boş kaldı.

Norveç'in ilk golü 37. dakikada Haaland'dan geldi. Haaland'ın yarım saati biraz geçe attığı bir gol, top koluna çarptığı için geçersiz sayılmıştı. Beraberlik golünü maçın son bölümünde Martin Ödegaard attı: Schjelderup'un direkten dönen şutunda topu ağlara gönderen Norveç kaptanı oldu. Galibiyet golü yine Haaland'ın: Haaland, uzatma dakikalarında kullandığı penaltıda kaleci Mads Hermansen'i yanlış köşeye yatırdı.

PENALTI NEDEN VERİLDİ?

Penaltı, Danimarkalı savunmacı Joachim Andersen'in ceza sahası içinde topu uzaklaştırmaya çalışırken elle oynaması nedeniyle verildi. Pozisyon VAR incelemesinin ardından penaltıya döndü.

MAÇIN HAKEMİ KİMDİ?

UEFA, Danimarka-Norveç maçında düdük çalmak üzere Türk hakem Halil Umut Meler'i görevlendirmişti. Maçtan bir gün önce, 16 Kasım'da duyurulan görevlendirmeyi İHA haberleştirdi.

NORVEÇ VE DANİMARKA İÇİN SIRADA NE VAR?

Norveç bu galibiyetle grubu ikinci sırada bitirdi ve Portekiz'le birlikte Uluslar Ligi çeyrek finaline yükseldi. Çeyrek final maçları çift maç usulüyle mart ayında oynanacak, final etabı haziranda yapılacak. Beraberliğin yettiği maçı kaybeden Danimarka ise A Ligi'nde kalmak için A ve B ligleri arasındaki play-off'a kaldı.