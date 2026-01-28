Haberler

Damla Çolak'ın babası kimdir? Damla Çolak'ın babası neden öldü?

Damla Çolak'ın babası kimdir? Damla Çolak'ın babası neden öldü?
İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun birlikte rol aldığı filmin galasında, çocuk oyuncu Damla Çolak'ın sahnede yaşadığı zor anlar geceye damga vurdu. Yakın zamanda babasını kaybeden Damla Çolak'ın konuşma sırasında gözyaşlarına hâkim olamadı. Peki, Damla Çolak'ın babası kimdir? Damla Çolak'ın babası neden öldü? Detaylar haberimizde.

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun birlikte rol aldığı yeni sinema filminin galası bugün gerçekleşti. Filmde rol alan çocuk oyuncu Damla Çolak, gala sırasında yaptığı konuşma esnasında yakın zamanda kaybettiği babasını anmak isterken gözyaşlarına hâkim olamadı. Peki, Damla Çolak'ın babası kimdir? Damla Çolak'ın babası neden öldü? Detaylar...

DAMLA ÇOLAK'IN BABASI KİMDİR?

Damla Çolak'ın babasına ilişkin kamuoyuna yansıyan herhangi bir kimlik, meslek ya da özel bilgi bulunmamaktadır. Aile, bu konuda özel hayatın gizliliğini korumayı tercih etmiş ve konuya dair ayrıntılı bir açıklama yapılmamıştır.

Gala gecesinde sahneye çıkan Damla Çolak, filmle ilgili düşüncelerini paylaşmak için mikrofonu eline aldı. Konuşmasının ilerleyen dakikalarında babasını anmak isteyen küçük oyuncu, duygularına engel olamadı ve gözyaşlarına boğuldu. Konuşma bir süre yarım kalırken, salondaki izleyiciler de bu anlara sessizce eşlik etti.

DAMLA ÇOLAK'IN BABASI NEDEN ÖLDÜ?

Damla Çolak'ın babasının ölüm nedeni hakkında kamuoyuna açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Gala gecesinde yapılan konuşmada ya da sonrasında, ölüm sebebine ilişkin bir detay paylaşılmamış, konu tamamen özel hayat çerçevesinde tutulmuştur.

