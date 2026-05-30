Daha 17 oyuncuları ve karakterleri kimler?

Son dönemde dijital platformlarda ve sosyal medyada dikkat çeken yapımlardan biri olan Daha 17, güçlü hikâyesi ve genç oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yapımın oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler, özellikle diziyi yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. “Daha 17 oyuncuları ve karakterleri kimler?” sorusu ise arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Gençlik temalı yapımlar arasında öne çıkan Daha 17, hem konusu hem de karakter derinliğiyle gündemdeki yerini koruyor.

DAHA 17 DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Nesrin Cavadzade ve Çağan Efe Ak yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosunda ayrıca Ceren Ayruk, Armağan Oğuz, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren, Melis Babadağ, Bülent Seyran ve Cemal Toktaş gibi isimler bulunuyor.

Kadroyu tamamlayan diğer oyuncular arasında Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Hakan Meriçliler, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmetcan Özer ve Güneş Hayat da yer alıyor. Yapım, geniş oyuncu kadrosu ve dramatik hikâyesiyle dikkat çeken projeler arasında gösteriliyor.

Daha 17 Oyuncuları ve Karakterleri

• Çağan Efe Ak – Aras

• Nesrin Cavadzade – Şebnem

• Armağan Oğuz – Hakan

• Ceren Ayruk – Leyla

• Ata Yaşat – Teoman

• Dilara Aksüyek – Nuray

• Helin Elveren – Deniz

• Deniz Ali Cankorur – Barış

• Berra Ahsen Uslu – Ezgi

• Batuhan Mora – Kutay

• Ahmetcan Özer – Metin

• Ezgi Dalgıç – Sıla

• Efe Musa Yurdagelen – Evren

• Çağdaş Onur Öztürk – Serhat

• Cemal Toktaş – Mustafa

DAHA 17 GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

“Daha 17 gerçek mi, yaşanmış hikaye mi?” sorusu dizinin yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Ancak yapımın gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanıp uyarlanmadığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Şu an için dizinin tamamen kurgusal bir senaryo üzerinden ilerlediği değerlendirilirken, yapım ekibinden gelecek resmi açıklamalar merakla bekleniyor. İzleyiciler ise hikâyenin gerçek olaylara dayanıp dayanmadığını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

DAHA 17 DİZİSİNİN KONUSU NE?

“Daha On Yedi” dizisi, yurt ortamında büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine dair gerçekleri ortaya çıkarma ve biyolojik ailesine ulaşma mücadelesini konu alıyor. Dram türündeki yapım, genç bir karakterin kimlik arayışı, aidiyet duygusu ve hayata tutunma çabasını merkezine alıyor.

Aras’ın geçmişine dair sırları çözmeye çalışırken karşılaştığı olaylar, dizinin hikâye akışını şekillendiriyor. Yurt hayatında büyümenin getirdiği zorluklar, sosyal çevre ile kurulan ilişkiler ve geçmişle yüzleşme teması yapımın ana unsurları arasında yer alıyor.

Osman DEMİR
