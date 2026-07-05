Daha 17 Manifest ne zaman gelecek, hangi bölüme gelecek?

Daha 17 dizisinde Manifest karakterinin ekibe ne zaman katılacağı ve ilk kez hangi bölümde izleyici karşısına çıkacağı büyük merak uyandırdı. Yeni bölüm öncesinde arama motorlarında "Daha 17 Manifest hangi bölümde gelecek?" sorusu sıkça araştırılıyor. İşte Manifest'in diziye katılımıyla ilgili son bilgiler ve merak edilen detaylar.

DAHA 17 MANİFEST NE ZAMAN GELECEK, HANGİ BÖLÜMDE YER ALACAK?

Kanal D ekranlarında yayınlanan gençlik dizisi Daha 17, sürükleyici hikâyesi ve genç oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümleri merakla beklenirken, son dönemin yükselen müzik gruplarından Manifest'in yapımda konuk oyuncu olarak yer alacağı iddiası gündeme geldi. Bu gelişmenin ardından "Daha 17 Manifest ne zaman gelecek, hangi bölümde yer alacak?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

MANİFEST DAHA 17 DİZİSİNE KONUK OLUYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre, son dönemde adından sıkça söz ettiren Manifest grubu, Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17'ye konuk olacak. Daha önce grubun şarkılarının dizide kullanılmasıyla dikkat çeken iş birliği, bu kez ekran önüne taşınacak.

MANİFEST HANGİ BÖLÜMDE YER ALACAK?

Paylaşılan bilgilere göre Manifest grubu, Daha 17 dizisinin 7. bölümünde izleyici karşısına çıkacak. Grubun yer alacağı sahnelerin çekimlerinin ise hafta içerisinde gerçekleştirileceği belirtildi. Yapımdan resmi tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte sahnelerin detaylarının netleşmesi bekleniyor.

DAHA 17 İZLEYİCİLERİ HEYECANLA BEKLİYOR

Genç izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen Daha 17, yayın hayatına başladığı günden bu yana sosyal medyada da geniş yankı uyandırıyor. Manifest grubunun diziye konuk olması, hem dizinin takipçileri hem de grubun hayranları arasında büyük heyecan oluşturdu.

YENİ BÖLÜMDE SÜRPRİZ SAHNELER BEKLENİYOR

Manifest'in hikâyeye nasıl dahil olacağı henüz açıklanmasa da, grubun yer alacağı sahnelerin dizinin en dikkat çeken anlarından biri olması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından Manifest'in dizideki rolü ve sahnelerine ilişkin daha fazla detayın ortaya çıkması öngörülüyor.