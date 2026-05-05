Daha 17 dizisi nerede çekiliyor? Daha 17 Bodrum'da mı çekiliyor?

Kanal D ekranlarında yayınlanmak üzere hazırlanan ve Pastel Film imzası taşıyan “Daha 17” dizisi, gençlik ve dram türünü bir araya getiren hikayesiyle yeni sezonun en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor. İstanbul’un yoğun temposu ile Ege’nin sakin atmosferini aynı anlatı içinde buluşturan dizi, çekim mekanlarıyla da dikkat çekiyor. Prodüksiyon sürecinin farklı şehirlerde ilerlemesi, izleyicilerin “Daha 17 dizisi nerede çekiliyor?” sorusunu daha da gündeme taşıdı.

DAHA 17 DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

“Daha 17” dizisinin çekimleri, hikayenin atmosferine uygun olarak iki ana lokasyon üzerinde yoğunlaşmış durumda. Yapım ekibi ilk etapta İstanbul’da çalışmalarını yürüttü. Şehrin kalabalık yapısı, tarihi dokusu ve modern yaşam ritmi, dizinin dramatik kurgusuna güçlü bir zemin hazırladı.

İstanbul çekimlerinin tamamlanmasının ardından ekip, hikayenin yaz ve tatil temalı bölümleri için rotayı Ege Bölgesi’ne çevirdi. Bu noktada özellikle Bodrum, dizinin ikinci büyük çekim merkezi haline geldi. Doğal güzellikleri, dar sokakları ve sahil atmosferiyle Bodrum, dizinin görsel estetiğini güçlendiren en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

DAHA 17 BODRUM'DA MI ÇEKİLİYOR?

Evet, dizinin önemli bir bölümü Bodrum’da çekiliyor. Özellikle yaz atmosferinin hissedilmesi gereken sahnelerde Bodrum’un doğal dokusu tercih ediliyor. Ege’nin turkuaz denizi, taş sokakları ve güneşli havası, dizinin hikaye yapısına doğrudan katkı sağlıyor.

DAHA 17 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin oyuncu kadrosu, hem genç yetenekleri hem de deneyimli isimleri bir araya getirerek güçlü bir yapı oluşturuyor. Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak yer alırken, senaryo Redife Zerener ve Gökhan Korkusuz tarafından kaleme alınıyor.

Başrolde Nesrin Cavadzade, Şebnem karakterine hayat veriyor. Onun yanı sıra Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren, Ceren Ayruk, Ata Yaşat ve Çağan Efe Ak gibi isimler dizinin genç kadrosunu oluşturuyor.

Tecrübeli oyuncular arasında ise Dilara Aksüyek, Melis Babadağ, Oğuzhan Şener ve Güneş Hayat gibi isimler dikkat çekiyor. Bu güçlü kadro yapısı, dizinin hem dramatik derinliğini hem de izleyici etkisini artıran önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Prodüksiyon süreci devam ederken, ilerleyen bölümlerde kadroya yeni ve sürpriz isimlerin dahil olabileceği de kulis bilgileri arasında yer alıyor.