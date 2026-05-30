Daha 17 Ceren kimdir, Daha 17 dizisinde Leyla’yı canlandıran Ceren Ayruk kimdir?

Daha 17 dizisinde Leyla karakterini canlandıran Ceren Ayruk, performansıyla dikkat çeken genç oyuncular arasında yer alıyor. “Daha 17 dizisinde Leyla’yı canlandıran Ceren Ayruk kimdir?” sorusu, hem karakter hem de oyuncunun kariyerine dair bilgi arayan izleyiciler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor.

LEYLA KİMDİR?

Zeki, çalışkan ve özgüvenli bir genç kız. Varlıklı bir ailede büyüse de şımarık değildir. Adalet duygusu güçlüdür. Sinemaya tutkuyla bağlıdır ve bir gün filmini çekmeyi hayâl eder.

CEREN AYRUK KİMDİR?

Ceren Ayruk, 4 Ağustos 2002 tarihinde Samsun’da doğmuş Türk oyuncudur. Genç yaşına rağmen sahne ve ekran performansıyla dikkat çeken Ayruk, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmayı başarmıştır. Oyunculuk kariyerine eğitimlerini tamamladıktan sonra başlayan başarılı isim, özellikle televizyon projeleriyle öne çıkmaktadır.

OYUNCULUK KARİYERİNİN BAŞLANGICI

Ceren Ayruk, profesyonel oyunculuk kariyerine 2023 yılında vizyona giren “Kuzenler Firarda 2” filmi ile adım atmıştır. Bu yapımdaki performansı ile dikkat çeken oyuncu, kamera önü deneyimini artırarak sektörde kendine yer edinmeye başlamıştır.

TELEVİZYON KARİYERİ VE TANINMA SÜRECİ

Genç oyuncu, 2025 yılında ATV ekranlarında yayınlanan “Kardelenler” dizisinde Pelinsu karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Bu rol, onun televizyon dünyasında daha görünür olmasını sağlamış ve oyunculuk kariyerinde önemli bir çıkış noktası olmuştur.

NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

2002 doğumlu olan Ceren Ayruk, 2026 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. Samsun doğumlu olan oyuncu, kariyerini ilerletmek için İstanbul’a yerleşmiştir. 1,67 cm boyunda olduğu bilinen Ayruk, ekranlardaki enerjisi ve doğal oyunculuğuyla dikkat çekmektedir.

ÖZEL HAYATI VE KARİYERİ

Genç oyuncunun özel hayatına dair çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Kariyerine odaklanan Ceren Ayruk, medya karşısında daha çok projeleriyle gündeme gelmektedir. Oyunculuk alanında kendini geliştirmeye devam eden isim, farklı yapımlarda yer alarak kariyerini güçlendirmeyi sürdürmektedir.

YER ALDIĞI YAPIMLAR

Ceren Ayruk’un yer aldığı projeler arasında “Kuzenler Firarda 2” filmi ve “Kardelenler” dizisi öne çıkmaktadır. Son dönemde ise yeni projelerle adından söz ettiren genç oyuncu, televizyon dünyasında yükselen isimler arasında gösterilmektedir.