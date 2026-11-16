Daha 17 Barış öldü mü? Deniz Ali Cankorur diziden ayrılıyor mu?

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisinin 25. bölümünde yaşanan saldırı, izleyicileri Barış karakterinin akıbetine ilişkin araştırmaya yöneltti. Caner ile karşı karşıya gelen ve aldığı darbenin ardından yere yığılan Barış'ın ölüp ölmediği merak konusu oldu. Dizide Barış karakterine hayat veren Deniz Ali Cankorur'un projeden ayrılıp ayrılmayacağı da gündeme geldi. Peki, Daha 17 Barış öldü mü, ölüyor mu? Deniz Ali Cankorur diziden ayrılıyor mu? Detaylar haberimizde.

DAHA 17 BARIŞ ÖLDÜ MÜ, ÖLÜYOR MU?

Daha 17 dizisinin 15 Kasım 2026 tarihinde yayınlanan 25. bölümünde Barış, Caner ile yaşadığı gerilimin ardından ağır bir darbe aldı. Yere yığılan karakter için çevredekiler ambulans çağırdı. Dizinin resmi internet sitesinde paylaşılan bölüm videosunda da Barış'ın bayıldığı ve ambulans çağrılması gerektiği anlar yer aldı.

Barış'ın hayatını kaybettiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bölümde yaşananların ardından hastaneye kaldırılan karakterin yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği aktarıldı.

DENİZ ALİ CANKORUR DAHA 17 DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Daha 17 dizisinde Barış karakterini canlandıran Deniz Ali Cankorur'un projeden ayrılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kanal D'nin güncel oyuncu kadrosunda da Deniz Ali Cankorur, Barış karakteriyle yer almaya devam ediyor.

Bu nedenle oyuncunun diziden ayrıldığı kesinleşmiş değil. Barış'ın saldırı sonrası yaşadığı sağlık sorunlarının hikâyeyi nasıl etkileyeceği ve karakterin dizideki geleceği, ilerleyen bölümlerde netlik kazanacak.

DAHA 17 25. BÖLÜMDE BARIŞ'A NE OLDU?

Dizinin 25. bölümünde Özlem'in Barış'ı Caner'in karanlık işlerinden uzak tutma çabalarına rağmen olaylar kontrolden çıktı. Caner ile karşı karşıya gelen Barış, aldığı ağır darbenin ardından bilincini kaybederek yere yığıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan Barış'ın yoğun bakıma alınması, karakterin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Bölüm finalinde yaşananlar, izleyicilerin yeni bölümde Barış'ın sağlık durumunun nasıl sonuçlanacağını merak etmesine neden oldu.