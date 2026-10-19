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Daha 17 22. bölüm fragmanı izle: Daha 17 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelecek bölümde neler olacak?

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Daha 17 22. bölüm fragmanı izle: Daha 17 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelecek bölümde neler olacak?
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Kanal D’nin dikkat çeken dizisi Daha 17’nin 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm tanıtımında Leyla’nın geçmişinden gelen izlerle mücadele etmesi, Aras’ın öğrendiği gerçeklerin ardından Teoman’a yardım etmeye çalışması ve Teoman’ın güveninin sarsılması öne çıkıyor. Peki, Daha 17 22. bölüm fragmanı nasıl izlenir, gelecek bölümde neler yaşanacak?

Daha 17 dizisinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından merak ediliyor. 22. bölüm fragmanında Teoman’ın Aras’a duyduğu güvenin boşa çıktığını düşünmesi ve yanlış kararlar vermenin eşiğine gelmesi dikkat çekiyor. Leyla ise geçmişinin karanlık izleri nedeniyle giderek zor bir sürece giriyor. “Daha 17 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?”, “Yeni bölümde neler olacak?” sorularının yanıtı araştırılıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

DAHA 17 22. BÖLÜM İZLE

Daha 17'nin 22. bölüm fragmanını izlemek için TIKLAYIN.

DAHA 17 SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uğur, Aras’a gerçeği anlatmak üzereyken polis tarafından yakalanır. Serhat’ı öldürdüğüne inanan Teoman’ın kontrolünü kaybetmesi, iki kardeşi yeniden karşı karşıya getirir. Teoman’ı korumaya çalışırken yeni müdür Jale’nin hedefi olan Aras, okulunu, bursunu ve Leyla’yla ilişkisini riske atacak bir karar verir.

Şebnem, itibarını toparlamak için yaza veda davetine hazırlanırken Feza’nın ona yönelik hamlesi bütün hesapları bozar. Leyla’nın geri dönen çocukluk anıları Akkayaların sakladığı sırları yüzeye yaklaştırır. Gerçeğe adım adım yaklaşan Aras, kardeşini kurtarmak için ne kadar ileri gidecektir?

DAHA 17 HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Daha 17 yeni bölümleriyle pazar akşamı 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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