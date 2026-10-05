Daha 17 20. bölüm fragmanı izle: Daha 17 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir? Yeni bölümde neler olacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17'nin 20. bölümü öncesinde gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Dizinin takipçileri 20. bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek için fragman detaylarını araştırırken, “Daha 17 20. bölüm fragmanı izle” araması da gündemde yer alıyor. Peki, Daha 17 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı, fragman nereden izlenir ve yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

DAHA 17 20. BÖLÜM FRAGMANINI İZLE

Daha 17 20. bölüm fragmanını izlemek için TIKLAYIN.

DAHA 17 20. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Hakan ve Şebnem evlerine yapılan baskının ardından gözaltına alınıyor. Teoman ile Leyla ise sosyal hizmetler tarafından yurda götürülüyor. Polis Serhat'ın nerede olduğunu araştırırken, Teoman Serhat'ı öldürdüğünü söylüyor. Serhat'ı Teoman mı öldürdü?

DAHA 17 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Daha 17, her hafta pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümleri pazar akşamları izleyiciyle buluşuyor.