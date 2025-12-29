Güçlü oyuncu kadrosu ve tanıdık yüzleri bir araya getiren film, yeni yılın ilk gününde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. D.I.S.C.O. filminin vizyon tarihi, konusu ve izleme seçeneklerine dair tüm merak edilenleri derledik. D.I.S.C.O. filmi ne zaman çıkıyor, ne zaman vizyona giriyor? D.I.S.C.O. nereden nasıl izlenir, hangi platformda yayınlanacak?

D.I.S.C.O. FİLMİ NE ZAMAN ÇIKIYOR? VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU

Yerli sinema projeleri arasında dikkat çeken yapımlardan biri olan D.I.S.C.O., komedi ve aksiyonu bir araya getiren hikâyesiyle izleyicilerin radarına girdi. Güçlü oyuncu kadrosu ve tanıdık yüzleri bir araya getiren film, yeni yılın ilk gününde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. D.I.S.C.O. filminin vizyon tarihi, konusu ve izleme seçeneklerine dair tüm merak edilenleri derledik.

D.I.S.C.O. FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

D.I.S.C.O. filminin resmi vizyon tarihi 1 Ocak 2026 olarak açıklandı. Yapım, yılbaşı tatiline denk gelen bu özel tarihte Türkiye genelindeki sinema salonlarında gösterime girecek. Yeni yılı sinemada karşılamak isteyen izleyiciler için film, eğlenceli ve tempolu bir alternatif sunuyor.

Yılın ilk gününde vizyona girecek olması, filmin gişede yüksek ilgi görmesi beklentisini de artırıyor. Yapımcılar, tanıtım sürecini yıl sonuna doğru hızlandırmayı ve filmi geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

D.I.S.C.O. FİLMİNİN KONUSU NE?

D.I.S.C.O., istihbarat dünyasında geçen eğlenceli ve sıra dışı bir hikâyeyi merkezine alıyor. Film, mesleğinde pek de parlak bir kariyeri olmayan Ertan'ın başından geçenleri konu alıyor. Geçmişte yürüttüğü gizli bir operasyonun başarısızlıkla sonuçlanması, Ertan'ın teşkilattaki kariyerini olumsuz etkiler.

Eşi Seda ile birlikte tatile çıkan Ertan, her şeyden uzaklaşmak isterken beklenmedik bir karakterle tanışır: Bandırma Fön Birincisi Zafer. Zafer, Ertan'ın eski mesleğini öğrenince bu bilgiyi saklamanın bir şartı olduğunu söyler. Şart ise oldukça nettir: Yarım kalan operasyon tamamlanacaktır.

Bu noktadan sonra ikili, kendilerini hem tehlikeli hem de bol kahkahalı bir maceranın içinde bulur. Film, absürt mizah unsurlarıyla aksiyon sahnelerini harmanlayarak izleyiciye keyifli bir seyir deneyimi sunmayı amaçlıyor.

OYUNCU KADROSU VE YAPIM EKİBİ

D.I.S.C.O., dikkat çeken oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Filmde rol alan isimler arasında şunlar yer alıyor:

• Giray Altınok

• Kerem Özdoğan

• Özge Özacar

• Yıldız Çağrı Atiksoy

• Şükrü Özyıldız

• Devrim Yakut

• İrem Sak

• Saygın Soysal

• Cosimo Fusco

Filmin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturuyor. Senaryo ise Giray Altınok ve Kerem Özdoğan imzası taşıyor. Bu ikilinin mizah dili, filmin tonuna da net bir şekilde yansıyor.

D.I.S.C.O. FİLMİ NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

SİNEMALARDA GÖSTERİM

D.I.S.C.O. filmi, ilk olarak sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. 1 Ocak 2026 itibarıyla vizyona girecek yapım, Türkiye genelindeki sinema salonlarında gösterimde olacak. Film, özellikle yılbaşı tatilinde sinema keyfi yapmak isteyen izleyiciler için öncelikli seçeneklerden biri olacak.

DİJİTAL PLATFORMDA YAYINLANACAK MI?

Filmin sinema gösteriminin ardından hangi dijital platformda yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Şu an için D.I.S.C.O.'nun Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ya da benzeri bir dijital platformda ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir bilgi bulunmuyor.

Genellikle vizyon sonrası birkaç ay içinde dijital platform anlaşmaları netleştiği için, filmle ilgili online izleme detaylarının ilerleyen dönemlerde duyurulması bekleniyor.

YILBAŞI VİZYONUNDA YERLİ KOMEDİLERİN YÜKSELİŞİ

Son yıllarda yerli komedi filmlerinin yılbaşı döneminde vizyona girmesi dikkat çekiyor. D.I.S.C.O. da bu geleneği sürdüren yapımlar arasında yer alıyor. Aksiyon ve mizahı bir araya getiren film, geniş izleyici kitlesine hitap etmeyi hedefliyor.

D.I.S.C.O. FİLMİ HAKKINDA SON DURUM

Özetle, D.I.S.C.O. filmi 1 Ocak 2026'da sinemalarda vizyona girecek. Film ilk etapta sadece sinema salonlarında izlenebilecek, dijital platform yayın tarihi ise ilerleyen süreçte netlik kazanacak. Eğlenceli konusu, tanınmış oyuncu kadrosu ve yılbaşı vizyonu ile D.I.S.C.O., 2026'nın en çok konuşulan yerli filmlerinden biri olmaya aday.