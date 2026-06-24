Cyle Larin kimdir, Kanadalı futbolcu Cyle Larin Beşiktaş'ta oynadı mı? Cyle Larin Beşiktaş'ta ne zaman oynadı?

Cyle Larin’in Beşiktaş kariyeri ise Türk futbolseverler tarafından yakından biliniyor. Kanadalı golcü, 2018 yılında Beşiktaş JK kadrosuna katılmış ve siyah-beyazlı formayla önemli maçlara çıkmıştır. Özellikle 2020-2021 sezonundaki performansıyla takımına kritik katkılar sağlamıştır.

CYLE LARIN KİMDİR?

Cyle Larin, profesyonel kariyerinde forvet pozisyonunda görev yapan ve özellikle golcülüğüyle öne çıkan Kanadalı bir futbolcudur. 1995 doğumlu olan Larin, fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki bitiriciliği ile tanınmaktadır.

Kariyerine Amerika Birleşik Devletleri’nde MLS ekibi Orlando City’de başlayan Larin, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve kısa sürede Avrupa kulüplerinin radarına girmiştir.

CYLE LARIN BEŞİKTAŞ’TA OYNADI MI?

Cyle Larin, Türkiye’de en çok Beşiktaş JK forması giymesiyle tanınmaktadır. Kanadalı futbolcu, 2018 yılında Beşiktaş’a transfer olmuş ve siyah-beyazlı takımda önemli bir dönem geçirmiştir.

Beşiktaş kariyerinde:

• Süper Lig maçlarında forma giydi

• Avrupa kupalarında sahaya çıktı

• Kritik gollere imza attı

özellikle 2020-2021 sezonunda attığı gollerle şampiyonluk yarışında takımına önemli katkılar sağlamıştır.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI VE ETKİSİ

Larin, Beşiktaş’ta oynadığı dönemde zaman zaman eleştiriler alsa da kritik anlarda attığı gollerle öne çıkmıştır. Özellikle ceza sahasındaki bitiriciliği ve fizik gücü, onu teknik direktörlerin önemli hücum alternatiflerinden biri haline getirmiştir.

Cyle Larin, Kanada Milli Takımı’nda da forma giyen ve Beşiktaş’ta önemli izler bırakan bir forvet oyuncusudur. Türkiye kariyeri, onun Avrupa futbolundaki yükselişinde önemli bir basamak olarak değerlendirilmektedir.