Cüneyt Özdemir'e ne oldu, mahsur mu kaldı, nerede mahsur kaldı? Son dakika Cüneyt Özdemir sağlık durumu ne?
Meksika'da ülkenin en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) büyük darbe vuruldu. Dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biri olan CJNG lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü. Meksika basını, El Mencho'nun Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biri olan CJNG lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, Meksika'da düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü. Operasyonun ardından ülke genelinde kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanırken, tatil için Meksika'ya giden gazeteci Cüneyt Özdemir ise ülkede mahsur kaldığını duyurdu.

CÜNEYT ÖZDEMİR MAHSUR KALDI

Öte yandan tatil için Meksika'ya giden gazeteci Cüneyt Özdemir, güvenlik güçleri ile kartel üyeleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle ülkede mahsur kaldığını duyurdu. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 günlüğüne Meksika'ya tatile geldik ve Kartel ile Ordu çatışması arasında mahsur kaldık. Otel dışında barikatlar kurulmuş, araçlar yakılmış, havaalanı yolu kapanmış durumda... Meksika Büyükelçiliğimiz ile irtibat halindeyiz" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYIN YAPTI

Bu paylaşımı yaptıktan sonra Puerto Vallarta'da bulunduğu otelden canlı yayın yapan Özdemir, ailesiyle birlikte ülkeye tatile geldiklerini, otelden çıkmak üzere oldukları sırada ise bir haber geldiğini ve "dışarı çıkmayın" dendiğini anlattı. Meksika'da yaşananların ülkenin yüzde 75'ini etkilediğini, havaalanlarına ve otellere baskınlar gerçekleştirildiğini ifade eden Özdemir, kartelin "Saat 2'den sonra sokakta kim olursa öldüreceğiz" şeklinde bir bildiri yayınladığını kaydetti. Tüm uçuşların iptal olduğunu ve Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği ile iletişim halinde olduğunu belirten Özdemir, "Meksika çok gergin ama biz burada güvendeyiz" dedi.

